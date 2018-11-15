أسكن هذه المدينة سيعطونك 10 الاف $ ويدعونك تعمل من منزلك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سي ان بي سي )

أملاً في جذب العاملين في قطاع التكنولوجيا والمبدعين وغيرهم ، أطلقت مدينة تولسا ، بولاية أوكلاهوما ، برنامج تولسا ريموت ، وهو برنامج خاص يقدم منحة بقيمة 10000 دولار للأشخاص المؤهلين الذين يلتزمون بالعيش في المدينة لمدة عام حتى لو عملوا عن بعد .

يحصل العمال المؤهلون على مزايا إضافية ، بما في ذلك مساحة العمل المشترك التي تأتي مع وجبات خفيفة ومشروبات مجانية ، بالإضافة إلى لقاءات شهرية وورش عمل مع زملائهم وأعضاء الأعمال في تولسا.

سيكون للمشاركين في البرنامج خيار العيش في شقة جديدة مفروشة بالكامل مقابل إيجار مخفض ، بالإضافة إلى مرافق مجانية للأشهر الثلاثة الأولى.

كما سيتم منح الأموال على مدار العام الأول، و سيحصل المشاركون على 2500 دولار أمريكي في البداية لتغطية نفقات النقل ، ومبلغ 500 دولار شهريًا ، ومبلغ آخر قدره 1500 دولار فور الانتهاء من البرنامج.

من خلال إغراء المبدعين الشباب للبقاء لمدة عام على الأقل ، تأمل المدينة أن يقرر الوافدون الجدد البقاء في تولسا على المدى الطويل لـتأسيس مشاريع عمل جديدة ، أو إطلاق مؤسسات غير ربحية أو حتى الترشح للمناصب السياسية ، كما يقول كين ليفيت ، المدير التنفيذي في مؤسسة عائلة جورج كايس، وهي مجموعة تعمل على معالجة القضايا الملحة في مجتمع تولسا ، وهي تشارك مع المدينة في هذه المبادرة.

تولسا بدأت بقبول الطلبات للعمل، يجب على المتقدمين تقديم دليل على العمل لمدة 18 سنة أو أكثر ، أو العمل في الأعمال التجارية خارج مقاطعة تولسا ، والتعهد بالانتقال والعيش في تولسا لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

يمكن للمشاركين العيش في مدينة تولسا أو في منطقة داخل المقاطعة. و يجب على أولئك الذين يعيشون في المحافظة العمل من مساحة العمل المشترك التي يقدمها البرنامج.

ويقول ليفيت إن البرنامج سيبدأ بمجموعات صغيرة من حوالي 10 إلى 15 شخصًا في كل مرة. ويضيف أن المدينة تأمل في نهاية المطاف أن يكون لديها ما يصل إلى 300 عامل عن بعد في البرنامج.

تنضم تولسا إلى قائمة متنامية من المدن الأمريكية التي تتطلع إلى جذب المهنيين الشباب ، وهي قائمة تشمل: بالتيمور بولاية ماريلاند. مقاطعة سانت كلير ، ميشيغان ؛ وماركويت ، كانساس.

وبالمثل ، وقعت فيرمونت مشروع قانون في شهر مايو / أيار الماضي يدفع بموجبه للعاملين فيها مبلغ 10000 دولار للانتقال إلى الولاية والعمل عن بعد .

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