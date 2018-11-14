ساندرا بولوك تهب 100ألف $ لحيوانات تضررت من حرائق كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تبرعت النجمة الأمريكية ساندرا بولوك بمبلغ 100 ألف دولار للمساعدة في إنقاذ الحيوانات المتضررة من حرائق كاليفورنيا، وذلك أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد Bird Box ، وظهرت النجمة متألقة من خلال فستان باللونين الأسود والذهبي.

وأصبح حريق الغابات المندلع في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة بعدما ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 42 قتيلاً، كما أعلن كوري هونيا شريف مقاطعة "بيوت".

كما شن العديد من نجوم هوليود هجمات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد احتراق منازل العديد منهم في حرائق كاليفورنيا، بعد أن انتقد إدارة الغابات .

ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" فإن الرئيس الأمريكي كان كتب على تويتر شكر لرجال الإطفاء وهجوم على إدارة الغابات في ولاية كاليفورنيا قائلا: "لا يوجد سبب لهذه الحرائق الضخمة سوى أن إدارة الغابات سيئة للغاية، مليارات من الدولارات يتم إعطاؤها سنويا للإدارة ومع ذلك يفقد الكثيرون حياتهم، وكل هذا بسبب الإدارة السيئة.. أصلحوا هذا الآن وإلا لن يكون هناك أموال من الحكومة".

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