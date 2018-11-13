نساء مصريات يكسرنَ الروتين بحملة واسعة على الدراجات الهوائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (DW)

في سبيل "كسر الروتين اليومي" ونزع الصورة النمطية السائدة حول المرأة، دأبت مجموعة من السيدات المصريات نحو الإنطلاق باتجاه خطوةٍ رائعة عن طريق الرياضة. تتمثل هذه الخطوة بإختيار هؤلاء السيدات لرياضة ركوب الدراجة الهوائية والمشي.

الإنطلاقة والهدف

الخطوة هذه أطلقتها منى العقاد عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وذلك عبر صحفة للمبادرة. من خلالها، بدأت العقاد تتقاسم الأنشطة التي تقوم بها بمشاركة فريقها. في حديثها، أشارت العقاد إلى أنّ "فكرة الرياضة وخصوصاً ركوب الدراجة استوقفتها حينما استأنفت عملها في القاهرة الجديدة، التي يوجد فيها شوارع بمساحات كبيرة".

وتقول العقاد: "لجسمك حق عليك، ولا يمكن أن تتخيل حجم السعادة الذي تشعر به هؤلاء النساء. إنّ المبادرة لا تقتصر على هدف التوعية الصحية، بل تتجاوزه إلى الترويح عن النفس". وتضيف: "تهدف الحملة إلى تغيير الأفكار النمطية السائدة عن النساء، والعادات الغذائية السيئة عندهنّ، إذ يحاولن الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه الطازجة خلال جولاتهن".

تفاعل وإقبال واسع

ما أفرزته هذه الحملة لاقى تجاوباً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذي دفع بالكثيرات للإنخراط في المبادرة من مختلف الأعمار، وبينهنّ محجبات. كذلك، فإنّ الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل دفع بالكثير من المصريات لإشراك أنبائهن الصغار في جولات المشي وركوب الدراجات. وبحسب العقاد، فإنّ الحملة انتشرت نحو المناطق المصرية الأخرى، كالمعادي ومصر القديمة والفسطاط والميل المصرية.

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