منافسة بين الفنانين لنحت تمثال محمد صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



اشتدت المنافسة بين النحاتين وكأنه سباقا للفوز بلقب أفضل من صنع تمثالا لنجم الكرة المصري محمد صلاح بعد أن بات مصدر إلهام لملايين المصريين للفوز بلقب أفضل من صنع تمثالا لنجم الكرة المصري.



تمثال صلاح الذي أثار جدلا ممزوجا بالانتقادات أثناء عرضه في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ قبل أيام جعل الفنان هاني جمال، ينشر يوم السبت ، صورا تجمعه مع عمل فني آخر يجسد لاعب ليفربول الإنجليزي.

وربط متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الحدثين معا، مشيرين إلى منافسة بين النحاتين المصريين لتنفيذ عمل فني لتثمال يمثل جيدا صلاح.

ولم يحظ التمثال الذي عرض في منتدى شباب العالم بإعجاب مشاهديه، إذ طالته انتقادات عدة ممزوجة بالسخرية أحيانا، بسبب أبعاده غير المتناسقة وهيئة صلاح، التي رآها كثيرون غريبة بعض الشيء.

إلا أن صلاح نفسه تواصل هاتفيا مع مي عبد الله صاحبة العمل مشيدا بمهارتها، حسبما قالت النحاتة على "فيسبوك"، مضيفة أنه طلب منها إعداد تمثال جديد للاحتفاظ به في منزله.

لكن يبدو أن هاني جمال نجح في تلافي الكثير من العيوب التي ظهرت في عمل مي عبد الله، ليخرج تمثالا يبدو أكثر إتقانا من عمل "منافسته".

وأشاد متابعون على مواقع التواصل بدقة جمال، وتمكنه من أدواته التي أخرجت تمثال صلاح بملامح واضحة تشبه اللاعب إلى حد كبير، بعكس تمثال مي عبد الله.

ويحظى صلاح بشعبية جارفة في مصر، منذ انتقاله للاحتراف الخارجي في بازل السويسري قبل سنوات، تعاظمت مع انضمامه إلى ليفربول العام الماضي واقتران اسمه بأكبر نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

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