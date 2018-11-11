بعد 35 عاماً.. إيران تسمح للنساء بمشاهدة مباريات كرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

بعد 35 عاماً على منعها النساء من مشاهدة مباريات كرة القدم، سمحت السلطات الإيرانية لمئات الإيرانيات، من حضور مباراة نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم بين فريقي "برسبوليس" الإيراني بـ"كاشيما إنتلرز" الياباني، على أرض ملعب "أزادي" في العاصمة طهران.

وأشارت وكالة "إسنا" الإيرانية إلى أنّ "معظم النساء كُنّ من أقارب اللاعبين، أو عضوات في الفرق الرياضية النسوية".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكنه تمّ تتويج فريق "كاشيما" الياباني بلقب أبطال آسيا، كونه فاز في مباراة الذهاب السابقة على الفريق الإيراني بهدفين مقابل لا شيء.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا - FIFA)، ناقش مع السلطات الإيرانية، السبل لإنهاء القيود المفروضة على دخول النساء إلى المباريات. وخلال الشهر الماضي، سمحت السلطات لـ100 إمرأة، بمشاهدة مباراة ودية بين منتخبي إيران وبوليفيا. إلاّ أنه بعد ذلك، فرضت القيود مجدداً على حضور النساء.

ومنذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، بات من الصعب على النساء حضور الفعاليات الرياضية للرجال، ولم يستطعن حضور مباريات كرة القدم الرئيسية منذ عام 1981.

مصدر الصورة: SKYPRESS

للمزيد:

كاشيما الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا