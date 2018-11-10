قلب المرأة يختلف عن الرجل.. ما السبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة بريطانية حديثة أُجريت في جامعة اوكسفورد أنّ التدخين، والسكري، وارتفاع ضغط الدم عوامل تُعد من بين أخطر ما يهدد قلب المرأة بعد سن اليأس.



وأوضحت الدراسة أنّ خطر إصابة الرجل بأزمة قلبية يتضاعف إذا كان يدخن 20 سيجارة في اليوم أو أكثر، في حين أنّ هذا الخطر يرتفع إلى 3 أضعاف لدى المرأة إذا دخّنت العدد نفسه من السجائر.

وبيّنت نتائج الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة يزيد خطر إصابتها بالأزمة القلبية بنسبة 80 بالمائة أكثر من الرجل. في المقابل، توصل الباحثون إلى أنّ السكري لا يعتبر عامل خطر مضاعف على المرأة يهدد القلب إلا إذا كان وزنها زائداً.



وعليه، دعا الخبراء إلى زيادة وعي المرأة بخطر الأزمات القلبية وزيادة حملات الإقلاع عن التدخين.

اقرأ أيضا:

آخر صيحات الذكاء الأصطناعي.. روبوت أصبح مذيعاً

هذه الوجبة تصيبك بالسمنة.. عليك معرفتها