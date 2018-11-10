الشعب الأسترالي لا ينام والحكومة تجد الحل.. فما هو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يبدو أن التأثير المتزايد لقلة النوم على الأستراليين وعلى آدائهم في مكان العمل دفع بالحكومة الفدرالية الى تكليف لجنة برلمانية النظر في سبل تحسين نوعية النوم وكمية ساعات النوم للأستراليين الذين لا ينامون كفاية.

ومن الأسباب الرئيسية التي تدفع بالأستراليين الى التخلي عن ساعات النوم ، بحسب دراسة حديثة، هو ما بات يعرف بالfomo : fear of missing out أي الخوف من أن تفوتهم الأخبار عما يجري ، الذي يدفع بهم الى قضاء ساعات طويلة من الليل وهم يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الخلود الى الراحة باكرا.

للإضاءة أكثر على أهمية النوم للراحة والتركيز وعلى تداعيات النوم لساعات غير كافية، تحدثت جميلة فخري الى الدكتور مصطفى علم الدين، الذي قال ان تداعيات قلة النوم تسبب بأعراض جانبية لا تحمد عقباها كقلة التركيز في أماكن العمل ومضاعفات صحية أخرى ونصح بالابتعاد قدر الإمكان عن الصخب والضجيج ووسائل التواصل الاجتماعية والاستماع الى الموسيقى الهادئة ومشروبات الأعشاب الساخنة أو الحليب الدافئ لتنظيم النوم والحصول على قسط كاف منه.

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