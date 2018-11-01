مواطن سوري يعثر على تحفة أثرية تعود للقرن الـ5 في منزله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر مواطن سوري في محافظة حماة على تحفة أثرية (فسيفساء) تعود إلى القرن الخامس الميلادي، وذلك في حديقة منزله حيث قام بتسليمها إلى متحف التاريخ في المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الآثار، عبد القادر فرزات، "إن المواطن من قرية الخرايب الواقعة في غرب المحافظة، عثر في حديقة منزله على أجزاء من فسيفساء قديمة وأبلغ المتحف بذلك."

مضيفاً فرزات أنه وفقا لتقديرات الخبراء، تعود هذه الفسيفساء إلى الفترة البيزنطية تحديداً إلى عام 412 ميلادي.

كما أشار فرزات أن مقاس الفسيفساء بلغ 5×30 مترا، وهي مزخرفة بأشكال هندسية مختلفة وكلمات باللغة اللاتينية.

كما أشار إلى أن المكان الذي عثر فيه على الفسيفساء يحتمل أنه كان معبدا في الماضي البعيد.



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