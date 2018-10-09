معرض لفنان بحريني في قاعة ساتشي بلندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سعد النعواشي)

نقل الفنان البحريني راشد بن خليفة آل خليفة بعضا من ثقافة الشرق الأوسط إلى لندن في أول معرض له في قاعة ساتشي للفنون، حيث استوحيت إحدى القطع المعروضة فيه من التصميم المعماري العربي التقليدي.

راشد بن خليفة آل خليفة .. فنان بحريني يقف بين أروقة أول معرض له بقاعة ساتشي للفنون في لندن ليشرح كيف تحاكي إحدى اللوحات المعدنية، الملونة في تشكيل منتظم، وهي نافذة تقليدية في المنازل العربية القديمة ، وأراد خليفة أن يكون الشكل الشبكي هو طريقة معاصرة للنوافذ التقليدية القديمة وأن يكون تفاعليا بحيث يسمح للزوار بلمسه والوقوف بداخله.

كما يضم المعرض عددا من الهواتف المحمولة المعلقة التي تصنع صورا في شكل مجموعة من الظلال المعقدة على الأرض والتي يأمل خليفة في أن تنقل الفكرة بين الضوء والظل .

وأقام الفنان معارض فردية في بلده وفي الخارج، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة والأردن وإيطاليا ، وبدأ معرض خليفة الحالي في لندن في الثالث من أكتوبر الجاري ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته .



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