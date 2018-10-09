ترغبون في السفر شتاء.. إليكم 9 وجهات دافئة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مع حلول فصل الخريف، يحن البعض إلى فصل الصيف ويحاولون الاستمتاع بأوقات دافئة تحت أشعة الشمس، لذلك يصبح من الضروري البحث عن الوجهات الأكثر دفئا لإمضاء إجازاتهم تحت أشعة الشمس الدافئة، لذلك فهناك الكثير من المواقع السياحية التي تتباهى بطقسها المعتدل الدافئ خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول، هذه الوجهات تتيح فرصة للسياح للاستمتاع بإجازة مميزة، وقد كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن أفضل الوجهات السياحية الدافئة في فصل الشتاء على النحو التالي:

1- جزر الكناري



جزر الكناري هي أرخبيل من الجزر التي تقع في المحيط الأطلسي وتتبع للسيادة الإسبانية. تتميز بمناخها اللطيف الدافئ في فصل الشتاء، وتكون درجات الحرارة ثابتة طوال أيام السنة، ما يجعلها وجهة سياحية مثالية للسياح في فصل الشتاء..

2- جزر البليار





تقع جزر البليار في شرق إسبانيا وتتكون أساساً من أربع جزر كبرى رئيسية، تحيط بها عشرات الجزر الصغيرة المتناثرة حولها. وتتميز هذه الجزر بمناخها الدافئ شتاء والمعتدل صيفاً، وهي وجهة لملايين السياح سنوياً وخاصة في فصل الشتاء..

3- تركيا



تتميز الكثير من المناطق في تركيا بالدفء في بداية فصل الشتاء، وخاصة المناطق الساحلية التي تقع على البحر المتوسط وبحر إيجة، وهذا يجعلها وجهة سياحية جيدة لمحبي قضاء العطلات في فصل الشتاء.

4- البرتغال



بسبب موقعها على البحر المتوسط، تتميز البرتغال بطقسها الدافئ في شهري كانون الاول وكانون الثاني حيث تتراوح درجة الحرارة في مناطقها الجنوبية بين 16 و 19 درجة مئوية، الأمر الذي يتيح للسياح فرصة ثمينة لقضاء إجازاتهم على الشواطئ الجنوبية الدافئة.

5- اليونان



تعتبر اليونان بلداً سياحياً من الطراز الممتاز وذلك لكثرة الشواطئ فيها ودفء مناخ الكثير من جزرها في فصل الشتاء، وعلى الرغم من أن الثلوج تتساقط عادة على الجبال وفي مدينة أثينا، إلا أن العديد من الجزر التي تطل على البحر المتوسط تتميز بدفئها..

6- مالطا



تعد هذه الجزيرة الصغيرة إحدى أكثر المناطق السياحية تميزاً في فصل الشتاء، وتمثل فرصة رائعة لقضاء إجازة شتوية تحت أشعة الشمس الدافئة.

7- المغرب



تمتاز شواطئ المغرب بدفئها في الشتاء وتشكيلاتها الصخرية الضخمة والمذهلة، وتمثل هذه الشواطئ فرصة للسياح لممارسة رياضات ركوب الأمواج والتزلج الشراعي، فضلا عن الاسترخاء تحت أشعة شمسها الدافئة.

8- مصر



تعرف الشواطئ المصرية بشمسها الذهبية الدافئة، وخاصة تلك التي تطل على البحر الأحمر، وتعتبر هذه الشواطئ من أكثر الأماكن السياحية التي يأمها السياح في فصل الشتاء.

9- قبرص



تتمتع جزيرة قبرص بمناخها المتوسطي التقليدي، حيث الصيف الحار والجاف والشتاء المعتدل قليل الأمطار. وتتراوح درجات الحرارة في الجزيرة في فصل الشتاء بين 16 و20 درجة مئوية..



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