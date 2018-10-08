مسابقة للعلوم تجذب المخترعين الشبان في زليتن بليبيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (سعد النعواشي)

أحرز طالبُ هندسة ليبي صممَ نموذجا لطابعة ثلاثية الأبعاد، المركزَ الأول في مسابقة للعلوم بمدينة زليتن، لينال جائزة الإبداع والابتكار للتميز الطلابي هذا العام.

من بين عشرات المخترعين الليبيين الشبان الذين تقدموا للمشاركة في المسابقة السنوية التي توفر منصة إبداع للطلاب من كل الأعمار في أنحاء ليبيا ، استطاع ياسين التواتي الحصول على صدارة المسابقة بعد تصميمه لنموذج طابعة ثلاثية الأبعاد ، وتقدم 100 مخترع وفريق في البداية بأفكار للمسابقة التي جرى تصنيف المشروعات المشاركة في نسختها الثالثة لقرابة الثلث.

ومن بين المشروعات التي اختارتها لجنة المحكمين ساعة ذكية تقيس درجة الحرارة وضغط الدم لمستخدمها وجهاز يقيس معدل تآكل التربة ، وقال التواتي الذي حصل على جائزة مالية قدرها خمسة آلاف دينار ليبي إنه رغم من أن ابتكاره قد لا يكون جديدا بالضرورة فإنه يرى أنه من المفيد إنتاج مثل هذه الآلة محليا.

وابتكر طلاب أيضا نماذج أولية لمطفأة حريق متنقلة تستشعر النار وترش عليها الماء تلقائيًا لإخماد الحريق ، وقال رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني عادل زنداح بأن على المشاركين الخروج من الإطار التقليدي للعملية التعليمية، في سبيل جعل المعاهد والكليات نوادي لاجتماع الأفكار، تجتمع فيه أفكار الطلاب للخروج بأفكار متميزة رغم قلة الإمكانيات الموجودة فهناك إبداعات شوهدت خلال الجائزة والمعرض .

وتهدف المسابقة التي تُنظم في زليتن، شرقي طرابلس، لإبراز مواهب وإمكانيات واختراعات الشباب مع احتمال تقديم الدعم اللازم لهم من هيئات إما حكومية أو خاصة .

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