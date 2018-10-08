باقة متنوعة من أهم أخبار "الآن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

باقة من الأخبار المنوعة في الوطن العربي والعالم، منها العلمي والرياضي والصحي، وبينها الطريف والغريب يقدمها اليكمتلفزيون "الآن" عبر قناته على يوتيوب اليوم اخترنا لكم ضمن هذه الفقرة العناوين التالية:

- رونالدو يتحدث باللغة العربية مع جمهوره

فاجأ نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيه من خلال تطبيق انتسغرام عندما تحدث باللغة العربية، بناء على طلب من أحد متابعيه.

- أول كلب بالعالم يتزلج على الجليد بعدما قدر له الموت (فيديو)

صار كلب الصيد "بيني" من فصيلة كلاب "لابرادور"، أول كلب في العالم يمارس التزلج على الجليد، وبحسب ما نشرت مجلة "بيبول" الأسبوعية الأمريكية..

ديدة تقي من سرطان المبيض

خلصت نتائج دراسة حديثة إلى ان حبوب منع الحمل الجديدة والتي تجمع بين هرموني الاستروجين والبروجستون تحمي النساء من سرطان المبيض بنسبة 21 بالمائة.

- أغلى حذاء في العالم بـ 17 مليون دولار

عرض في دبي أغلى حذاء للبيع مصنوع من الذهب والجلد والحرير والألماس بسعر 17 مليون دولار، هذا الحذاء ذو الكعب العالي يعرض منذ الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول في فندق "برج العرب" في دبي، وهو بحسب مصمميه الأغلى في العالم على الإطلاق

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باقة متنوعة من أهم أخبار "الآن"