"كارافان" يتحول إلى قارب صيد بسرعة تبلغ 15عقدة بنيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أن سيارة مبيت عائمة "كارافان"، لفتت الأنظار إليها بعدما شوهدت وهي تقوم بدور غير مألوف بالنسبة لها، كسفينة صيد في وسط بحيرة بنيوزلندا.

وأفادت صحيفة "نيوزيلنداهيرالد" بأنه قد تم تصوير سيارة المبيت يوم الإثنين في بحيرة تاراويرا، الواقعة بالقرب من مدينة روتوروا في جزيرة "نورث أيلاند" بنيوزيلندا، حيث كان ثمة صنارة وشبكة صيد تتدليان من إحدى نوافذها.

وقد قام ثلاثة أصدقاء بإنشاء ما تسمى بالـ "كارابوت" (قارب كارافان) في عام 2016 من حطام سيارة عُثر عليها في حقل صغير، وقال الأصدقاء الثلاثة للصحيفة أنّه تمت إضافة مادة البوليسترين إلى السيارة لضمان طفوها.

وجاءت فكرة صنع الـ "كارابوت" بعد النجاح الذي حققه الأصدقاء الثلاثة عام 2015، عندما قاموا بتحويل سيارة صغيرة إلى مركبة برمائية.

مصدر الصور : موقع الدايلي ميل البريطاني dailymail

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