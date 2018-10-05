سيف عمره 1500 عام تعثر عليه طفلة بالصدفة !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أثناء سباحتها في بحيرة خلال عطلة كانت تقضيها أسرتها في السويد عثرت طفلة في الثامنة على سيف عمره 1500 عام .

ووجدت الفتاة ساجا فانسيك، السيف في بحيرة فيدستيرن، بينما كانت تقضي عطلة الصيف في منزل عائلتها في مقاطعة يونشوبينغ.

وفي البداية، كان يُعتقد أن عمر السيف 1000 عام فقط، لكن الخبراء في المتحف المحلي أكدوا الآن أنه يبلغ حوالي 1500 عام.

وقال الخبير في المتحف ميكائل نوردستروم :"إنه أمر لا يحدث كل يوم أن يخطو شخص بقدمه فوق سيف في البحيرة".

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وتسبب الجفاف في انخفاض منسوب مياه البحيرة بشكل كبير، مما ساعد الفتاة ساجا في العثور على السيف القديم.

وقالت الفتاة في تصريحات لرايدو سفيرغيس المحلي :"شعرت بشيء في الماء ورفعته. ثم كان هناك مقبض وذهبت لأخبر والدي أنه يبدو وكأنه سيف".

وقال والدها اندي فانسيك لموقع "ذا لوكال" باللغة الانجليزية إنه أعتقد في البداية أن ابنته عثرت على عصا أو فرع شجرة في الماء.

لكن بعد أن طلب الأب من صديق أن يتفحص في هذا الشيء اكتشف أنه من المرجح أن يكون شيء أثري قديم.

وقال المتحف المحلي، الذي يحتفظ الآن بالقطعة التاريخية، إن السيف كان محميا بشكل جيد للغاية.

ودفع اكتشاف الطفلة ساجا بالمتحف والمجلس المحلي لإجراء المزيد من التنقيب في الموقع، وعثروا على دبوس صدر مزخرف من القرن الثالث.

وقال متحف مقاطعة يونشوبينغ إن عمليات التنقيب في البحيرة لم تنته بعد، ويمكنه أن يحضر المزيد من الأشياء القديمة.

الصورة من موقع abc.net.au

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