دبي توفر "النخل الذكي".. توفر الطاقة وتحولها لـ "واي فاي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مثلت "النخلة" في الخليج العربي شموخها وعطائها رمزا لالتقاء الشعوب والحضارات في العالم، ومعلماً مهماً في حياة وتراث أهل الإمارات، ويمكن لزوار دبي هذه الأيام أن يروا أشجار النخيل "الذكية" التي توفر الطاقة وتساعد على نقل البيانات، والتواصل بين الناس..

هذه النخلة الذكية تستطيع من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة عليها تخزين أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة تستخدم لشحن الهواتف الذكية من خلال 8 نقاط شحن وتوفير الاتصال بالإنترنت عبر "الواي فاي" لحوالي 100 متر. ويبلغ طول النخلة حوالي 20 قدماً، وتمتد طاقتها وشبكتها لحوالي 18 متراً مربعاً. كما تتيح الخدمة لرواد الحدائق خاصية تنزيل الأفلام والبرامج وإجراء المحادثات الإلكترونية عبر الشبكة العالمية من دون أي تكلفة، وفق موقع "البيان".

وقال "جورجان كانديج" مدير تطوير الأعمال في شركة «سمارت بالم» صاحبة المشروع، إنه يوجد في مناطق مختلفة في دبي اليوم 26 من هذه النخلات مع وجود خطط لزيادة عددها إلى 53 "نخلة" في أماكن تديرها بلدية دبي بحلول 2020..

مصدر الصورة (موقع صحيفة البيان)



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