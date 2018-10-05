بالغطس.. طفلة مصرية تسعى لدخول موسوعة "غينيس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعد البحر الأحمر واحداً من أفضل وجهات الغطس المعروفة في العالم، ويعتبر على نطاق واسع واحداً من عجائب الدنيا السبع تحت الماء، وتنظر هيئة تنشيط السياحة المصرية بفخر إلى تاريخ عريق يمتد إلى 65 عاماً من الغطس في البحر الأحمر بمصر.. لهذا فقد يتشبث المصريين بهذه الهواية ويبرعون فيها..

في هذا الصدد، ورغم خطورة المحاولة وصغر سنها، قررت طفلة مصرية تنفيذ أطول غطسة في العالم، وتعتزم ريم أشرف (14 عاما) تحطيم الرقم القياسي السابق لأطول غطسة في المياه المالحة (فئة النساء) بموسوعة غينيس، عن طريق البقاء تحت الماء ليومين و7 ساعات (55 ساعة) بمياه البحر الأحمر في شرم الشيخ، وفق موقع "الحرة".

بدأت ريم تنفيذ الغطسة الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول، لتقضي بذلك يوما كاملا تحت الماء، لكنها تحتاج للبقاء إلى الجمعة حتى تكسر الرقم القياسي للأمريكية "كريستي كويل".

كانت "كويل" قد قضت نحو 51 ساعة و25 دقيقة تحت المياه المطلة على ساحل 'لاجولا شورز' بمدينة سان دييغو الأميركية في 11 تموز/ يوليو 2015، وحسب ما نشر عبر صفحة ريم على فيسبوك، فإن الغطاسة الشابة ستظل مستلقية على سرير طول هذه المدة، بينما تتنفس من خلال قناع وجه كامل..

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