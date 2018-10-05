انطلاق اسبوع التصميم السعودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

انطلق الأسبوع السعودي للتصميم بدورته الخامسة، حاملا عنوان الاستدامة في التصميم، وشارك فيه أكثر من 50 مصمما ومصممة.



حضّر مصممون أرقى أعمالهم للمشاركة في الأسبوع السعودي للتصميم بدورته الخامسة في الرياض الذي يأتي ضمن رؤية 2030.

واختير للأسبوع السعودي للتصميم لهذا العام عنوان "الاستدامة في التصميم"، وظهر ذلك جلياً من خلال التصاميم والمجسمات المعروضة التي ابتكرها مبدعوها من أشياء قديمة لم يعد أحد يستخدمها، كما تلقى فيه محاضرات، وتنظم ورش عمل وسوق للتصميم.

وشارك أكثر من 50 مصمماً ومصممة في مجالات مختلفة، ليعرضوا نماذج من تصاميمهم، كما يتضمن المعرض سلسلة من العروض والأنشطة والمحاضرات.

وخُصِّص أحد الأركان للديكور، وتقوم فكرته على الاستفادة من الأشياء القديمة، مثل السدو (أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي)، وسعف النخل، والجرة عبر تقديمها بطريقة حديثة ليُقبل على اقتنائها الجيل الجديد.

وشاركت فتاة بحرينية بصنع السجاد من بقايا قطع الأقمشة غير الصالحة للاستخدام، ووضعت عدداً من الأقمشة، ولوحاً عليه خيوط ليتمكَّن الزوار من تجربة الحرفة بأنفسهم.

وبحسب موقعه الإلكتروني فقد تأسس الأسبوع السعودي للتصميم في 2014 وجذب اهتمام وسائل الإعلام وما يزيد على 147 مليون شخص على وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية.

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