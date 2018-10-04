لماذا لم تظهر بلقيس ابنها في أغنيتها الجديدة أهلا يا ماما؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بعدما طرحت الفنانة بلقيس أحدث أعمالها الغنائية المصورة، وهو كليب بعنوان "أهلاً يا ماما" حقق خلال أيام ما يقارب المليون مشاهدة .

وعلقت بلقيس على مقطع من الفيديو كليب، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "بقلب صادق ومحب أتمنى أن تكون مشاعر الأمومة الحقيقية قد تمثلت في هذا العمل ".

أغنية "أهلاً يا ماما" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتم تصويرها في إيطاليا تحت إدارة المخرج فابريزيو نوتاري.

كما دعت بلقيس المتابعين إلى نشر آرائهم لمساعدة الأمهات والمقبلات على الأمومة والأخوات والزوجات.

بلقيس فضلت عدم مشاركة طفلها في تصوير الكليب، واستعانت بطفل رضيع لعبت دور أمه في الكليب، خصوصاً وأنها كانت قد أعلنت أنها لن تظهر ابنها تركي في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.



يشار إلى أن بلقيس خاضت تجربة تقديم إعلان خاص بماركة عالمية لحفاضات الأطفال، خصوصاً وأنه سيتم، وبالتوافق معها، إطلاق حملة توعية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الفترة المقبلة، الهدف منها مساعدة الأمهات وإرشادهن للقيام بأمومتهنّ على أفضل وجه.

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