في يوم المعلم.. هل علمك أستاذ العربية فعل الأمر من رأى؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر )

في اليوم العالمي للمعلمين طرح أحد المغردين على تويتر سؤالاً في اللغة العربية حول فعل الأمر من فعل رأى ..

السؤال الذي يبدو بسيطاً ، أشغل المغردين على تويتر ، وفتح فعل الأمر أبواب التعليقات الطريفة أحياناً والفلسفية أحياناً أخرى ، فهل تعلم أنت الجواب ؟

سنستعرض لكم بعض التغريدات وجواب السؤال تالياً :

الجواب الصحيح هو :

رَ للمذكر: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة من آخره لأنّه معتل الآخر.

ري للمؤنث: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.

روا: لجمع المذكر: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.

رينَ: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأنه ملحق بالأفعال الخمسة. والنون نون النسوة لا محل لها من الإعراب.

ريا: للمثنى: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.

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الصورة من حساب المغرد :

@b_albogami99