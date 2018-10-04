في يوم المعلم.. هل علمك أستاذ العربية فعل الأمر من رأى؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر )
في اليوم العالمي للمعلمين طرح أحد المغردين على تويتر سؤالاً في اللغة العربية حول فعل الأمر من فعل رأى ..
السؤال الذي يبدو بسيطاً ، أشغل المغردين على تويتر ، وفتح فعل الأمر أبواب التعليقات الطريفة أحياناً والفلسفية أحياناً أخرى ، فهل تعلم أنت الجواب ؟
سنستعرض لكم بعض التغريدات وجواب السؤال تالياً :
الجواب الصحيح هو :
رَ للمذكر: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة من آخره لأنّه معتل الآخر.
ري للمؤنث: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.
روا: لجمع المذكر: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.
رينَ: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأنه ملحق بالأفعال الخمسة. والنون نون النسوة لا محل لها من الإعراب.
ريا: للمثنى: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.
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الصورة من حساب المغرد :
@b_albogami99