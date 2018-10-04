عاجل

في يوم المعلم.. هل علمك أستاذ العربية فعل الأمر من رأى؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر ) 

في  اليوم العالمي للمعلمين  طرح  أحد المغردين على تويتر سؤالاً في اللغة العربية حول فعل الأمر من فعل رأى ..

السؤال الذي يبدو بسيطاً ، أشغل المغردين على تويتر ، وفتح فعل الأمر أبواب التعليقات الطريفة أحياناً والفلسفية أحياناً أخرى ، فهل تعلم أنت الجواب ؟ 

سنستعرض لكم بعض التغريدات وجواب السؤال تالياً : 

 

 

 

 

 

 

الجواب الصحيح هو : 
رَ للمذكر: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة من آخره لأنّه معتل الآخر.
ري للمؤنث: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.
روا: لجمع المذكر: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.
رينَ: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأنه ملحق بالأفعال الخمسة. والنون نون النسوة لا محل لها من الإعراب.
ريا: للمثنى: فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون من آخره لأنه ملحق بالأفعال الخمسة.

 

اقرأ أيضاً : 

أشبال التلقيح الصناعي يحيون الأمل بإنقاذ فصيلتهم من الإنقراض

الكلاب تذهب للعمل في تايلند.. شاهد الفيديو

الصورة من حساب المغرد : 

 @b_albogami99

#تويتر #اليوم العالمي #عيش الآن #المعلم

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...