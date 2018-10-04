بالصور.. تعرف على التحدي الجديد الذي أطلقه ويل سميث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بعد تحدي رقصة كيكي ، يبدو أن العالم قد يغزوه تحد جديد ، ولكن هذه المرة لن يكون بطله المراهقون ، بل الآباء والفضل في ذلك يرجع للممثل الأمريكي ويل سميث.

فقد أطلق الممثل الأمريكي تحديا جديدا يتمثل في حمل الأبناء على الكتف، إذ نشر صورة له يحمل ابنه جايدن البالغ من العمر 20 عاما على كتفيه وذلك بعد أن رأى أبا آخر يفعل الأمر نفسه مع ابنه الصغير، ولكن بالطبع المشهد أكثر متعة عندما نرى سميث يحمل جايدن على كتفيه وأطلق الممثل الأمريكي على هذا التحدي PiggyBackChallenge.

وعلق الممثل البالغ من العمر 50 عاما على الصورة قائلا: رأيت هذا الأب يحمل طفله على كتفيه فشعرت بالغيرة، أيها الآباء هل أنتم مستعدون لتحدي PiggyBack؟".

ونشر ويل سميث مقطع فيديو يشرح فيه كيف جاءت تلك اللقطة المضحكة، حيث فاجأ الممثل الأمريكي وابنه جايدن متجر Target في نيويورك للترويج لمياه JUST Water.

اقرأ أيضأً :

أشبال التلقيح الصناعي يحيون الأمل بإنقاذ فصيلتهم من الإنقراض

الكلاب تذهب للعمل في تايلند.. شاهد الفيديو