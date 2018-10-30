مسيرة بالدراجات النارية للتوعية بسرطان الثدي في لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في شهر التوعية بسرطان الثدي، شاركت عشرات الناجيات من مرض سرطان الثدي وآخرون بمسيرة للدراجات النارية للتوعية بمخاطر المرض في مدينة صيدا اللبنانية.

الموكب ضم نحو 74 دراجة مزينة ببالونات وردية، تقدمته دراجات تقودها سيّدات يرتدين سترات زهرية أو يضعن مناديل أو شرائط وردية، فيما ارتدى بعض الدراجين الرجال قمصانا زهرية تضامنا مع الحملة.



وأطلقت النساء على مبادرتهن "بنكتوبر" بمناسبة تنظيمها في شهر أكتوبر للتوعية بشأن سرطان الثدي، حيث تنظم في هذا الشهر سنويا حملات ومبادرات توعية عديدة بهذا المرض في جميع أنحاء العالم.

ويسعى المشاركون في هذه المبادرة إلى تحويل مشاعر الألم والمرض إلى دعوة للأمل والاحتفال بمن شفوا منه.

ولم تكن التوعية بسرطان الثدي القضية الوحيدة التي قادت اللبنانيات دراجاتهن النارية من أجلها لكنهن قصدن إصابة عصفورين بحجر واحد أو استهداف قضيتين من تلك المبادرة، والقضية الثانية تتعلق بتمكين المرأة وإظهار قدرة النساء على قيادة الدراجات النارية.

وغالبا ما يتم دعم التوعية بسرطان الثدي بارتداء شريط وردي، ولذلك قبل أن ينطلق المشاركون والمشاركات في تلك الجولة بالدراجات النارية وضعوا ملصقات تظهر أشرطة وردية على دراجاتهم وخوذاتهم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا وتأثيرا على النساء في جميع أنحاء العالم.

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