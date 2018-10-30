لماذا قضى البشر على 60 بالمئة من الحيوانات في 44 عاماً فقط؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، أنّ البشر قضوا على 60 بالمئة من الحيوانات وذلك على مدار 44 عاما في كوكب الأرض.

كما ذكر تقرير الصندوق الذي شارك في إعداده 59 عالمأ أن 60 بالمئة من تعداد الثديات والزواحف والأسماك والطيور، تناقصت أعدادها بسبب الأعمال الجائرة للبشر بحق الطبيعة.

كما أشار التقرير إلى دراسة أجريت سابقا، شملت 16 ألف و704 حيواناً من أكثر من 4 آلاف نوع، من البرمائيات والثديات والطيور والزواحف، نابيت نتيجتها إلى تناقص أعدادها بنسبة 60 بالمئة بين عامي 1970و2014.

وحذر التقرير من أنّ استمرار هذه الكارثة الطبيعية سيهدد من إنهاء الحضارة الإنسانية.

وشدد الصندوق العالمي للحياة البرية، هذا التدهور إلى خسارة المناطق الطبيعية والزراعة المكثفة والأنشطة المنجمية والتنمية الحضرية، وهي كلها تتسبب في إزالة الغابات واستنفاذ الأراضي وتحريف استخدامها.

كما أشار مايك باريت في التقرير مسؤول الصندوق : " نسير بخطوات غير ثابتة باتجاه الهاوية، لو شهدت البشرية انحسارا في 60 بالمئة من أعدادها، فهذا سيؤدي إلى فراغ قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأوروبا وأستراليا بالإضافة إلى الصين تماما من السكان"

وشدّد على أنّ الكثير من العلماء باتوا متيقنين من أننا دخلنا في سادس “انقراض شامل” يشهده كوكب الأرض.



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