إفتتاح الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



يفتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غداً الأربعاء فى مركز إكسبو الشارقة، الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، التى تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، تحت شعار "قصة حروف".



ويشمل حفل الافتتاح عددا من الفقرات من بينها كلمات افتتاحية، ويتخلل الحفل تكريم عز الدين ميهوبى، وزير الثقافة الجزائرى، الذى اختير شخصية العام الثقافية، تقديراً لمكانته الثقافية البارزة، ولاهتمامه بتطوير العمل الثقافى، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولى للكتاب، بما فيها جائزة ترجمان فى دورتها الثانية، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة اتصالات لكتاب الطفل.



تطرح الدورة الـ 37 من لمعرض الشارقة الدولى للكتاب، لعشاق الكلمة المكتوبة أكثر من 20 مليون كتاب لـ 1.6 مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، تقدمها أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما تشهد تنظيم 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفاً من مختلف دول العالم، ويضم جدول الفعاليات الثقافية للمعرض 272 فعالية بحضور 154 ضيفاً، وبمشاركة 25 دولة، فيما تشتمل فعاليات الطفل 950 فعالية بحضور 45 ضيفاً وبمشاركة 12 دولة.



وستحفل منصة توقيع الكتب هذا العام، بأكثر من 200 حفل توقيع، من 19 دولة، تشمل مؤلفات فى الشعر الفصيح، والشعر الشعبى، والرواية، والدراسات والتاريخ، والنقد الأدبى والترجمة، وكتب الطهى، وأدب الطفل، والفنون والعلوم الشرطية، والبحوث القانونية، وعلم الآثار وغيرها من المجالات.



وتحل اليابان ضيف شرف على دورة هذا العام من المعرض، وقد تم اختيارها احتفاءً بإنجازاتها الحضارية المتميزة التى شكل الكتاب فيها عاملاً ومحركاً رئيسياً فى بناء الثقافة وتشكيل الأخلاق الاجتماعية، حيث تمتلك اليابان تاريخاً حافلاً بالمنجزات والأسماء الأدبية والثقافية الكبيرة على صعيد الرواية والسينما والموسيقى وغيرها، إضافة إلى مكانتها المتميزة فى إثراء القطاع الثقافى بالعديد من الأعمال لروائيين يابانيين متميزين تُرجمت أعمالهم للغة العربية أمثال الروائي يوكو ماشيما، وكينزو اشيغورو، الفائز بجائزة نوبل للآداب، وهاروكى موراكامى، وغيرهم من الأسماء الثقافية المبدعة.



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