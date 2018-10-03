في اليوم العالمي للحبيب، لا تضيع فرصة البوح لحبيبك بمشاعرك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

كل الرجال حول العالم يريدون مزيداً من إظهار الحب والاهتمام، وبما أن اليوم هو اليوم العالمي للحبيب فلا تفوتي فرصتك في التعبير لحبيبك عن مشاعرك

صحيح أنه ليس يوماً عالمياً معترفاً به في الأمم المتحدة، وهو ليس عيد الأم أو عيد الأب أو حتى عيد الحب، لكن العديد من الشباب حول العالم يغردون عنه ! فهل سيصبح يوماً ما يوماً عالمياً حقيقياً ؟

في الحقيقة ما حاجة العالم ليوم الحبيب طالما هناك عيد حب في الانتظار؟ هل خطر ببالك هذا السؤال ، حسناً الجواب المقنع هو ماذا لو كنت بحاجة للاعتراف بحبك وتنتظر يوماً مميزاً جداً لذلك ، لماذا الانتظار ، لماذا لا يكون اليوم هو يومكما معًا أو ربما كنت تنتظر مناسبة سعيدة جداً لتخبر من تحبه كم يعني لك وكم هو مهم بالنسبة لك ليكن اليوم هو يوم حبيبك أنت أيضاً ..

نحن هنا نريد أن نساعدك في أن تظهر حبك للحبيب ، فجمعنا لك بعض الطرق التي قد تفيدك :

إظهار الحب إظهار الحب عن طريق جواب أو برقية

هذه الطريقة مناسبة جداً لمن لا يستطيع التعبير عن مشاعره بشكل مباشر، فيمكن كتابة عبارات الحبّ الجميلة والمعبّرة عن الأحاسيس والمشاعر على ورقة وإرسالها للطرف الثاني أو تركها بجواره.

العشاء الرومانسي

يمكن اختيار مكان هادئ ورومانسي للتعبير عنه، ويفضّل اختيار ذلك المكان الذي يفضّله الطرف المعنيّ في إظهار المشاعر له، فهذا يبعث في نفسه أحاسيس ومشاعر جميلة.

تقديم الزهور

من أكثر الطرق تعبيراً عن الحب هي تقديم الزهور خاصّة إذا كان لونها أحمرَ أو أبيضَ أو بنفسجياً، فهي تحمل معاني الرومانسية والأحاسيس الخاصة تجاه الطرف الثاني.

التعامل بلطف مع والدي شريك الحياة

الوالدان هم أكثر الناس أهمية عند شريك الحياة وعند ملاحظة أنّ الطرف الآخر يعاملهما معاملة مميّزة وخاصّة فهذا يعني أنّ هناك حباً وعلاقة متميّزة متبادلة بين الشريكين، تولّد الاحترام والحبّ والأحاسيس بينهما.

المجاملات اللطيفة

المجاملات مهمّة بين الشريكين في التعبير عن الحبّ وإظهاره، ولكن يجب أن تكون مجاملات صادقة نابعة من القلب وليست مجاملات نفاق حتى لا يملّ منها الشريك ويشعر أنّها خالية من العواطف والمشاعر.

مشاركة الشريك أعماله

إنّ مشاركة الطرف الآخر ما يقوم به سواء كانت أعمالاً صغيرة أو كبيرة صعبة أو سهلة يشعره أنّ الشريك واقف إلى جانبه في كل الظروف والأوقات وليس فقط لمدّة معيّنة أو في ظرف معيّن. الاستماع للشريك إنّ استماع كلّ طرف للآخر يقوّي العلاقة بينهما ويعكس مدى أهمية كلّ منهما للآخر وأنّ هناك وقتاً مخصّصاً له من مساحة وزحمة الحياة بالرغم من انشغال كلّ طرف.

تباهي كل طرف بالآخر

تباهي كلّ طرف بالآخر يعني أنّ هناك رضىً في العلاقة بينهما وأنّ كلّاً منهما يدرك أهمية الآخر في حياته، وهذا يبعث السرور والأمان والطمأنينة في نفس كلّ منهما ممّا يولد المزيد من مشاعر الحبّ بينهما والاستقرار.

تبادل الأسرار

تبادل الأسرار دليل على مدى الثقة التي منحها كلّ طرف للآخر، والثقة الكبيرة تجعل من الأسرار شيئاً مشتركاً بين الطرفين معبراً عن مدى الحبّ بينهما وأنّهما أصبحا شخصاً واحداً وما يهمّ كلّ طرف يكون مهمّاً للطرف الآخر.

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