تصاميم سيارات غريبة لانتزاع إعجاب الزبائن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسجل عالم السيارات منافسة قوية بين مختلف شركات السيارات من خلال البحث عن مميزات تنافسية تجعلها تتقدم على نظرائها في سوق العمل، في سبيل الفوز برضى الزبائن وتحافظ على العملاء الحاليين لعلامتها التجارية.

السيارة باتت في وقتنا هذا الصديقة الأولى فبعض العاملين في المناطق البعيدة يقضون في سياراتهم ما لا يقل عن ربع عدد ساعات يومهم ما بين العمل والتنزه والسفر.

ويعد التصميم الخارجي من أبرز الصفات المميزة التي يبحث عنها مالكي السيارات، ما جعل الكثير من المصممين يخرجون عن المألوف، ليجذبوا المزيد من الشباب العاشقين للأناقة والسرعة.





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