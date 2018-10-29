أميرة يابانية تخسر لقبها الملكي لأجل الزواج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهد ضريح ميجي في طوكيو ،الاثنين، مراسم زواج إحدى أعضاء أسرة الإمبراطور الياباني، الأميرة أياكو من رجل من العامة يعمل بشركة شحن

وهذه الطقوس تبدو روتينية نسبيا لحفلات الزفاف على غرار عقيدة "الشنتو"، بما في ذلك حفلات الزفاف اليابانية العادية.

تجدر الإشارة إلى أن النساء اللواتي يتزوجن أحد أفراد العائلة الإمبراطورية يصبحن أعضاء في العائلة، لكن اللاتي يتزوجن من العامة، يتوجب عليهن التخلي عن لقبهن الملكي .

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