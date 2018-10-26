تحدي دبي للياقة يعود 30 دقيقة في 30 يوماً.. هل تقبل التحدي؟

أخبار الآن | دبي ٠ الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

للعام الثالث على التوالي تنطلق فعاليات «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرائدة التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهي فعالية اللياقة البدنية الجماعية الوحيدة على مستوى العالم، والتي تسعى إلى تحويل دبي إلى أكثر مدن العالم نشاطاً.

تتميز هذه الدورة الجديدة ببرنامج أوسع وأكثر تنوعاً، ليضمن مشاركة الجمهور بمختلف شرائحه.

ويعود «التحدّي» في أعقاب النجاح الذي حققته الدورتان الأولى والثانية، اللتان شهدتا استجابة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وإقبالاً كبيراً على المشاركة في الفعاليات التي شملت مختلف أرجاء المدينة، واستقطبت آلاف المشاركين من المواطنين والمقيمين وحتى السياح.

كرنفال افتتاحي

وتستضيف «دبي فستيفال سيتي» عصر اليوم انطلاقة التحدي، بكرنفال افتتاحي يقام على مدار يومين، سيحفلان بكثير من الأنشطة المفعمة بالمرح والألعاب الرياضية الفردية والجماعية، والعروض المشوّقة على خشبة المسرح، إضافة إلى العديد من الفعاليات، التي ستنشر أجواء الحماس والتشويق ليستمتع بها سكان وزوّار دبي.

تنطلق فعاليات الكرنفال الافتتاحي لترحب بالمشاركين من كل الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، للبدء في رحلة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً #Dubai30X30، وذلك من الساعة الثالثة عصراً حتى 11 مساء اليوم، ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساء غدٍ.

ويعكس الكرنفال الافتتاحي مفهوم المبادرة، التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى إحداث تغيير اجتماعي إيجابي للجميع، وذلك من خلال تحفيز المشاركين على تجربة أكثر من 30 لعبة رياضية، وأكثر من 80 حصة جماعية، إضافة إلى العديد من الفعاليات، التي ستُقام على خشبة المسرح على مدار يومين.

وستشمل أنشطة اللياقة المنطقة الجماعية لأجهزة الجري تحت إشراف مدرب متخصص، وتضم 60 درّاجة يمكن للمشاركين تجربتها، أو السعي للتفوق على النتائج الشخصية التي حققوها سابقاً، و24 جلسة متنوّعة في «قبة تكنوجيم6P»، تشتمل على درّاجات للمهارات وصناديق خشبية وأثقال يدوية، إضافة إلى 24 درساً إضافية في «مركز دبي للياقة» المزوّد بأكياس الملاكمة وحبال التدريب والكرات المطاطية. بدورها، ستوفر «منطقة تكنوجيم» درّاجات تفاعلية من طراز (SkillRow) بصحبة مدربين مؤهلين، تكملها منطقة درّاجات الأطفال التفاعلية (Les Mills).

وستتوافر مجموعة واسعة من الألعاب المائية والأرضية، بما فيها مهارات كرة القدم على ملعبي كرة القدم على أنغام موسيقى منسق الأغاني ومؤثرات مرئية ورسوم مذهلة، وتمرين بطولة كأس العالم لكرة القدم، وجولة اتحاد كرة القدم الآسيوي التفاعلية، و«تحدي العارضة»، وسباق قوارب التنين لنحو 1500 مشارك يومياً، وأكثر من 100 قارب (كاياك) لتجربتها في الخور، وتسلق الجدار الداخلي، وتدريبات فنون القتال المختلطة، التي تشمل الملاكمة ورياضة (مواي تاي) (Muay Tai) والجوجيتسو (Jiu Jitsu) والكاراتيه (Karate) والجودو (Judo).

وسيكون الكرنفال الافتتاحي بمثابة وجهة مثالية لأفراد الأسرة من كل الأعمار لقضاء يوم ممتع بفضل الأنشطة المتوافرة للأطفال من سنوات عمرهم الأولى حتى اليافعين، وأيضاً «كبار المواطنين»، بما فيها اليوغا، الزومبا، ميدان الحواجز للأطفال، حائط التسلق، منطقة استرخاء شاملة تتوافر فيها الاستشارات الطبية ونصائح التغذية والعلاج الطبيعي، الروديو على ظهر الثور الميكانيكي، ألعاب المسابقات (Wipe Out)، القفز على الترامبولين، كرة قدم السنوكر، ومنطقة لعب مخصصة للصغار. واستجابة للطلب المتزايد، تعود مجدداً دروس تمارين الأطفال (Les Mills Born to Move)، المصممة خصيصاً لإلهامهم لمزاولة المزيد من النشاط، وغرس حب الرياضة في نفوسهم.

الفعالية الوحيدة

يعد «تحدي دبي للياقة» فعالية اللياقة البدنية الوحيدة على مستوى العالم التي تستمر شهراً كاملاً، وتشمل المدينة بأكملها. ونظراً لقائمته الواسعة والشاملة من الأنشطة البدنية المتعددة التي تضم المشي، والرياضات الجماعية، وأنظمة اللياقة البدنية المكثفة، والتجذيف على الألواح وقوفاً، ودروس اللياقة الجماعية، وكرة القدم، واليوغا، وقيادة الدراجات الهوائية، والكثير غيرها، يتوقع للتحدي في دورته لهذا العام أن يكون شهراً مملوءاً بالنشاط والحيوية والترفيه، ومحفزاً على الصعيد الشخصي، لما يضمه من تفاعل اجتماعي وأنشطة ممتعة لمختلف المجتمعات والفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية في دبي.

وعلاوة على ذلك، سيتيح «تحدي دبي للياقة 2018» للمشاركين فرصة تجربة طرق جديدة وممتعة لتحسين مستويات لياقتهم البدنية، واختبار مجموعة متنوعة من برامج الأنشطة الرياضية المتاحة في جميع أنحاء المدينة، التي ربما لم يتمكّنوا من تجربتها من قبل.

فعاليات المسرح الرئيس

1- مقابلة مشاهير الرياضة، مثل بادو جاك، الملاكم السويدي المحترف، ومايكل أوين، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، والدكتورة نورهان قنديل، خبيرة الصحة والتغذية، وإيميلي سكاي، خبيرة اللياقة البدنية، التي ستدير دروس اللياقة البدنية على المسرح الرئيس.

2- الاستمتاع بمزيج مميز من دروس اللياقة البدنية المناسبة لكل القدرات، بما في ذلك تمارين (Animal flow)، وتدريبات الرقص المعاصر، والملاكمة (Boxercise)، ورياضة القفز على الحبل (JumpRope)، إضافة إلى التمارين المتواترة عالية الشدة (HIIT)، وتمارين باستخدام وزن الجسم (Bodyweight Bootcamp)، والزومبا (Zumba) التي توفرها أفضل مراكز اللياقة البدنية في المدينة.

3- اختبار الإثارة والتشويق، من خلال تمارين كارديو كرة القدم (Cardio Football)، التي ستقام على ملعبين مخصصين لذلك، وعلى أنغام موسيقى منسق الأغاني، ومؤثرات مرئية ورسوم مذهلة.

4- المشاركة في العديد من المسابقات، وربح الجوائز المختلفة، والاستمتاع بعروض الوسائط المتعددة، وعرض الألعاب النارية المذهل الذي سيُقام مساء الجمعة.

ألعاب نارية

سيشهد المشاركون عرضاً ترفيهياً متعدد الوسائط، وعرضاً مذهلاً للألعاب النارية فوق الماء اليوم في تمام الساعة 10:50 ليلاً، احتفالاً بانطلاق «تحدي دبي للياقة 2018». وسيكون العرض إحدى الفعاليات العديدة للكرنفال الافتتاحي، حيث سيعطي الحضور فرصة لمشاركة لحظاتهم المميزة في مدينة دبي مع أصدقائهم عبر «إنستغرام» (Instagram)، والاحتفال بمبادرة اللياقة المبتكرة، والاستمتاع بأجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء في الأجواء الخارجية اللطيفة في هذا الوقت من العام.

مستويات الصحة

سيشهد هذا العام التركيز على تعزيز مستويات الصحة، عبر 28 درساً تقام (الجمعة والسبت) حول التأمل التجاوزي، ونصائح التغذية، وتمارين «صول بيلاتيس»، والإيجابية، والتحفيز الذاتي، والطب التجانسي. وسيقوم خبراء العلاج الفيزيائي والمتخصصون بالتدليك من عيادة «أناتومي ريهاب» و«ميديكلينك» (Mediclinic) بتوفير فحص مجاني للحالة الصحية واللياقة للمشاركين، وذلك لتقييم أوضاعهم الراهنة، وما ينبغي عليهم أن يسعوا إلى تحقيقه من نتائج مرجوّة. وسيتمكن المشاركون من تناول أشهى المأكولات الصحية المتوافرة في منطقة الاسترخاء (Chill Out Zone)، مسار اللياقة البالغ طوله 2.2 كيلومتر، الممتد على طول الشاطئ.

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