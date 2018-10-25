مليون ونصف $ لزوجين طورا جهازاً يستخلص الماء من الهواء (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من فكرة متواضعة جداً وجهاز بسيط ، استطاع زوجان هما ديفيد ولارا هيرتز من ابتكار جهاز يستخلص الماء من الهواء بتكلفة بسيطة ، الفكرة نالت جائزة اكس برايز المقدرة بمليون ونصف دولار .

و كشفت مؤسسة "إكس برايز" عن نتائج حفل توزيع جوائزها الأحدث الذي اختتم مؤخراً، خلال فعاليات "فيجينيرينج 2018"، وهو تجمع سنوي تنظمه "إكس برايز" للناشطين في مجال الأعمال الخيرية والمبتكرين لتقييم مفاهيم المسابقات المستقبلية. وتمّ الإعلان عن فوز تحالف "سكاي سورس"/"سكاي ووتر" بجائزة "ووتر أباندانس إكس برايز" الكبرى بقيمة 1.75 مليون دولار أمريكي، وهي منافسة تعقد على مدى عامين وتهدف إلى الحدّ من أزمة المياه العالمية عبر اعتماد تقنيات موفرة للطاقة لاستخلاص المياه العذبة من الهواء. بالإضافة إلى ذلك، شهد "فيجينيرينج" هذا العام تقييماً لخمسة مفاهيم جديدة وخصصت مرتبة الشرف الأولى لمفهوم جائزة أطلق عليه تسمية "كورال سرفايفال"، وهي جائزة صممت لحماية الشعاب المرجانية والحفاظ عليها. وسيتمّ إضافة هذه الجائزة إلى مجموعة جوائز "إكس برايز".





تمّ إطلاق "ووتر أباندانس إكس برايز"، المدعومة من قبل "تاتا جروب" ووكالة "المعونة الأسترالية"، عام 2016 في مكتب الأمم المتحدة في نيودلهي. وحاز تحالف "سكاي سورس"/"سكاي ووتر"، الذي يتّخذ من شاطئ فينيسيا بكاليفورنيا مقراً له، على جائزة كبرى بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي لتطويره مولد مياه كبير الحجم يمكن استخدامه بسهولة في جميع الظروف المناخية، ويمتثل لمعايير المنافسة التي تتطلب استخراج ما لا يقل عن 2,000 لتر من المياه يومياً من الغلاف الجوي باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وبكلفة لا تتعدى 2 سنت للتر الواحد. واحتلّ المرتبة الثانية فريق "جي إم سي سي وينج" الذي يتخذ من ساوث بوينت في هاواي مقراً له، وحصل على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي احتفاءً ببراعة الفريق في تطوير مقاربة تكنولوجية فريدة من نوعها.



وفي سياق تعليقه على الأمر، قال الدكتور بيتر إتش. ديامانديس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"إكس برايز": "يجسد ’فيجينيرينج‘ هذا العام دورة الحياة الكاملة لـ’إكس برايز‘ بصورة رائعة مع تخصيص جائزة ’وتلر أباندانس إكس برايز‘، والتي بدأت على شكل مفهوم جائزة اقترحها إريك هيرشبرغ، الأمين في ’إكس برايز‘، خلال ’فيجينيرينج‘ منذ خمسة أعوام. إنّها شهادة تؤكد الفرضية الأساسية القائلة بأنّ ’فيجينيرينج‘ هو بمثابة منتدى يتم عرض أفكار المشاركين المتقدمة فيه ليتمّ تقييمها وترقيتها وتمويلها، ومن ثم الاستمرار بإحداث أثر تحويلي على أرض الواقع".



بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الحضور في "فيجينيرينج" أنّ مفهوم جائزة "كورال سرفايفال"، والذي رعت ويندي شميدت جهوده التنموية، يشكل أفضل تصميم للجائزة. وبمجرد تمويلها، سيُطلق تصميم الجائزة كإحدى منافسات "إكس برايز" المستقبلية. ويدعو مفهوم الجائزة لتقديم ابتكارات قادرة على المحافظة على بقاء المرجان على قيد الحياة بزيادة تقدر بألف مرة، مع تحسين معدل بقاء اليرقات المرجانية الجديدة على قيد الحياة من 1 في المليون إلى 1 في الألف، ما يساعدنا على تجديد شعابنا المرجانية التي تموت بسرعة.



ومن جهته، قال أنوشيه أنصاري، الرئيس التنفيذي لـ"إكس برايز": "تكمن أبرز النقاط في العرض التقديمي الخاص بالشعاب المرجانية في الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية الهامة الناجمة عن تغير المناخ قبل فوات الأوان. فنحن ملتزمون بإيجاد التمويل اللازم للاستفادة من هذه المنافسة وإطلاقها في أقرب وقت ممكن. ونحن فخورون حقاً بالعمل الدؤوب الذي قامت به جميع الفرق التي صممت مفاهيم الجائزة لهذا العام على مدى الأشهر العديدة الماضية، ونحن ممتنون للجهات الراعية الملهمة، لا سيما ويندي شميدت التي تكفّلت بتطوير مفاهيم هذه الجوائز والتي تتوافق رؤياها مع المستقبل الايجابي مع ’إكس برايز‘".



يجمع معرض "إكس برايز فيجينيرينج" السنوي مجموعة مختارة من الرؤساء التنفيذيين، وقادة العالم، والناشطين في مجال الأعمال الخيرية وغيرهم من الخبراء لمدة ثلاثة أيام لتقييم تصاميم المنافسة، وترتيب أولوياتها، وتمويلها. وشملت مفاهيم الجائزة الإضافية المقدمة في "فيجينيرينج 2018" المجالات التالية: الوصول إلى الطاقة خارج الشبكات برعاية "كينجو"؛ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية برعاية "فيرفاكس فاينانشال هولدينجز"؛ وانتشال رفع المستوى المعيشي للمزارعين فوق خط الفقر برعاية "جاجان جوبتا"؛ وتوفير الطعام للمليار نسمة المقبلة، برعاية مؤسسة توني روبينز و"فود آند أجريكلتشرال ريسيرتش".

مصدر الصور : فوكس نيوز

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