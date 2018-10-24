400 مليون مستفيد من مبادرات الإمارات بمكافحة شلل الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشادت منظمة الصحة العالمية بالدور الإماراتي في استئصال وباء شلل الأطفال ومساهمتها الفاعلة في تمويل ودعم حملات التطعيم ضده.



ويستفيد من حملات الإمارات لمكافحة شلل الأطفال 400 مليون طفل سنوياً حول العالم ..



فيما بلغت القيمة الإجمالية للتبرعات التي قدمتها الدولة بهذا الشأن نحو 167 مليون دولار.



وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 1988، من نحو 350 ألف حالة سجلت في ذلك العام إلى 22 حالة في عام 2017 على مستوى العالم، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة ما يبذل من جهود على الصعيد العالمي من أجل استئصال المرض.



وأكد عبدالله خليفة الغفلي، مدير المشروع الإماراتي، لمساعدة باكستان، أن المشروع نجح في خفض عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان من 306 حالات في العام 2014 إلى 4 حالات في مطلع أكتوبر من العام الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 98%.



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