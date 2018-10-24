مبادرة لمقايضة البلاستيك بتذاكر للحافلات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

توصلت مدينة سورابايا الإندونيسية إلى طريقة جديدة لتشجيع سكانها على إعادة تدوير النفايات، بإعطاء تذاكر مجانية لركوب الحافلات مقابل تسليم الزجاجات البلاستيكية المستعملة.



وتأمل المدينة أن تساعدها هذه المبادرة في تحقيق هدفها بأن تصبح مدينة خالية من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2020.



أجرة رحلة بالحافلة تستغرق ساعتين عبارة عن عشرة أكواب بلاستيكية أو خمس زجاجات بلاستيكية اعتمادا على حجمها. وتُطرح الزجاجات في مزاد على شركات إعادة التدوير وعائدات المزادات تخصص لإدارة الأعمال الخاصة بالحافلات وفي تمويل المناطق الخضراء بالمدينة.

وتقول ليندا رحمواتي إحدى سكان سورابايا ”القمامة مثل الزجاجات البلاستيكية تتراكم في منطقتي السكنية ومن ثم أجلبها إلى هنا، ليس فقط كي تصبح البيئة أنظف ولكن كي أخفف أيضا عبء العمل على جامعي القمامة“.

وتوضح إحصاءات المدينة أن 15 بالمئة أو نحو 400 طن من النفايات اليومية في سورابايا من البلاستيك.

وتوضح البيانات أن الحافلة الواحدة يمكنها جمع ما يصل إلى 250 كيلوجراما من الزجاجات البلاستيكية في اليوم الواحد أو نحو 7.5 طن في الشهر.

وقال إيرفان واهيو دراجاد رئيس إدارة النقل في سورابايا ”إندونيسيا واحدة من أكبر المساهمين في العالم في النفايات البلاستيكية، ومن خلال هذه المبادرة نأمل أن نزيد الوعي العام بالبيئة وخاصة القضايا المتعلقة بالنفايات البلاستيكية“.



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