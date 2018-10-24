ستاربكس تفتتح فرعا لمتحدثي لغة الإشارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



افتتحت سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية، أول فرع يقدم خدماته إلى متحدثي لغة الإشارة في الولايات المتحدة بالعاصمة واشنطن.



ويأتي فرع "ستاربكس" للصم في الولايات المتحدة بعد فرع مماثل افتتحته السلسلة الأمريكية في ماليزيا عام 2016.



وكانت الشركة قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي أن فروع "ستاربكس" الحالية داخل الولايات المتحدة سيتم تزويدها بعاملين فاقدين للسمع بشكل جزئي أو كلي، لاستيعاب العملاء ذوي المشكلات السمعية.

ويرتدي العاملون الصم زيا خاصا تحمل الإشارة المرادفة لاسم المقهى "ستاربكس"، بينما سيرتدي العاملون العاديون الذين يخدمون مرضى الصم أزرارا تقول: "أنا أتحدث لغة الإشارة"، حسب بيان للشركة.

وأشارت "ستاربكس" إلى أن العملاء سيكونوا قادرين كذلك على كتابة طلباتهم عبر أجهزة لوحية مخصصة على أن يتم وضع المشروبات التي انتهى تحضيرها على شاشة، بدلا من أن ينادي العامل على الطلبات المنتهية، ليتوجه أصحابها لالتقاطها.

ويضم المقهى المخصص للصم جدارية حائط رسمها فنان أصم، كما يبيع أكواب قهوة تحمل رسائل بلغة الإشارة من تصميم فنان أصم أيضا.

ويقع الفرع بجوار جامعة جالوديت، وهي الجامعة الوحيدة في العالم المصممة لتعليم طلاب الصم أو ذوي المشكلات السمعية.

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