برغر الكوابيس.. جديد برغر كينغ ليس لضعاف القلوب هل تجربه؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
في الوقت المناسب تماماً ومع قرب عيد الهالوين أو عيد البربارة ، خرج برغر كينغ عن المألوف ليطلق برغر الكوابيس (Nightmare' Burger ) هذا البرغر ليس لضعاف القلوب .
يتميز The Nightmare King بالخبز الأخضر بالسمسم الذي يتوسطه ربع رطل من اللحم البقري وشرائح الدجاج المقرمشة والجبن الأمريكي الذائب واللحم المقدد السميك والمايونيز والبصل .
في إعلان جديد على الإنترنت للساندويتش ، تدّعي العلامة التجارية للوجبات السريعة أنها اشتركت مع Paramount Trials و Florida Sleep & Neuro Diagnostic Services، Inc. لإجراء دراسة علمية على مدى عشرة ليالٍ مع 100 مشارك. يزعمون أن تناول برغر الكوابيس زاد كوابيسهم بنسبة 3.5 مرات حسب النتائج .
لا يعلم حتى الآن إذا كانت شركة برغر كينغ ستطرح هذا البرغر في الشرق الأوسط .. لكن إن فعلت هل ستجرؤ على تجربته ؟
مصدر الصورة : people.com
اقرأ أيضاً :
ابتكار نوع جديد من الشوكولاتة الحمراء
في سن السابعة.. طفل بيروفي يؤسس "مصرف توفير"