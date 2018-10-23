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برغر الكوابيس.. جديد برغر كينغ ليس لضعاف القلوب هل تجربه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

في الوقت المناسب تماماً ومع قرب عيد الهالوين أو عيد البربارة ، خرج برغر كينغ عن المألوف ليطلق برغر الكوابيس (Nightmare' Burger )  هذا البرغر ليس لضعاف القلوب .

يتميز The Nightmare King بالخبز الأخضر بالسمسم  الذي يتوسطه ربع رطل من اللحم البقري وشرائح الدجاج المقرمشة والجبن الأمريكي الذائب واللحم المقدد السميك والمايونيز والبصل . 

في إعلان جديد على الإنترنت للساندويتش  ، تدّعي العلامة التجارية للوجبات السريعة أنها اشتركت مع Paramount Trials و Florida Sleep & Neuro Diagnostic Services، Inc. لإجراء دراسة علمية على مدى عشرة ليالٍ مع 100 مشارك. يزعمون أن تناول برغر الكوابيس  زاد كوابيسهم بنسبة 3.5 مرات حسب النتائج .

لا يعلم حتى الآن إذا كانت شركة برغر كينغ ستطرح هذا البرغر في الشرق الأوسط .. لكن إن فعلت هل ستجرؤ على تجربته ؟ 

مصدر الصورة : people.com

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