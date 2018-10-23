النفايات مقابل التعليم في هذه المدرسة بكمبوديا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

يجمع أطفال صغار مخلفات بلاستيكية يقدمونها للتسجيل في مدرسة مصنوعة من دواليب و زجاجات بمتنزه وطني في كمبوديا يتلقون فيها العلم.

فعلى بعد حوالى 100 كيلومتر عن مدينة "بنوم بنه" الواقعة في قلب سلسلة كارداموم الجبلية، تم تشييد مدرسة "كوكونات سكول" بالكامل تقريباً من المخلفات، حيث أرسيت جدرانها بواسطة دواليب ملوّنة ومُدّت زجاجات بلاستيكية على سقوفها، في حين تم تنصيب علم البلاد على مدخلها بواسطة كبسولات ملوّنة.

ودشن هذا المركز عام 2017 والهدف منه ليس أن يحل محل المؤسسات العامة بل أن يكمل تدريس عدّة مواد، من الإنجليزية ولغة الخمير إلى المعلوماتية مروراً بالرياضيات، مع تعليم الأطفال أسس إعادة التدوير.

ويقول أوك فانداي البالغ من العمر 34 عاماً، الذي أطلق أول نموذج من هذه المراكز عام 2013 "نستغل القمامة لتعليم الأطفال عن طريق تحويل النفايات إلى فصول، ومكتبات وديكورات مدرسية لكي يفهم الأطفال قيمة استخدام النفايات بطرق مفيدة، أقول لهم قدموا لي النفايات لأقدم لكم التعليم".

ويسعى أوك فانداي وهو صاحب هذه المبادرة وكان يعمل مدير فندق سابق إلى تقديم تعليم تكميلي للأطفال الفقراء في بلده الذين غالباً ما يتم ارسالهم للاستجداء من أجل سد حاجات أسرهم.

مدرسة "كوكونات سكول" مدعومة من مدرسين متطوعين و هبات, وتستقبل في صفوفها نحو ستين تلميذاً بالمجان بحسب فانداي .

وبغية الالتحاق بصفوفها, يجلب الأطفال أدوات بلاستيكية تستعمل خصوصاً لتوسيع موقع المدرسة.

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