منصة مدرسة تطلق أولى مسابقاتها 1000×1000

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

أطلقت «مدرسة»، المنصة الإلكترونية التعليمية الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي مسابقتها اليومية «1000×1000» التي تستمر لمدة 1000 يوم وتمنح كل فائز 1000 دولار يومياً، أي بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ مليون دولار، وذلك بهدف تشجيع الطلبة العرب في مختلف مناطق العالم على التعلم ذاتياً بطريقة شيقة وجذابة، وكذلك فتح مجالات للتنافس العلمي بينهم بما يثري العملية التعليمية ويزيد الإقبال عليها.

وتطرح «مدرسة» على المتسابقين سؤالاً يومياً في واحد من فروع العلوم والرياضيات، ويحق لكل المشتركين المسجلين في المنصة الإجابة على السؤال، وفي حال وجود أكثر من إجابة صحيحة، يدخل كل أصحاب الإجابات الصحيحة سحباً إلكترونياً لاختيار الفائز الذي ستصله رسالة تهنئة على بريده الإلكتروني المسجل لدى قاعدة بيانات «مدرسة»، لاستلام قيمة الجائزة.

ويحق لكل الأعضاء المسجلين في «مدرسة» الاشتراك في المسابقة بشكل يومي حتى ولو سبق لهم الفوز، إذ إن حق التنافس في المسابقة مكفول لكل شخص يمتلك حساباً موثقاً في المنصة بغض النظر عن عمره، وبما في ذلك المشتركين من غير الطلبة.

وقال وليد آل علي، مدير مشروع «مدرسة» في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، «إن مسابقة «1000 × 1000» تستهدف تحفيز الطلبة العرب في مختلف أنحاء العالم على البحث والاطلاع، وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي عبر الاستفادة من المحتوى الجذّاب متعدد الوسائط الذي توفره «مدرسة»، ما يساهم في الارتقاء بآليات التعليم في العالم العربي وفتح المجال أمام نحو 50 مليون طالب وطالبة عربية من مختلف المراحل الدراسية للاستفادة من 5000 درس تعليمي بالفيديو تغطي مختلف التخصصات العلمية وفي مقدمتها العلوم العامة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء».

وأضاف آل علي، أن المسابقة اليومية تستهدف أيضاً خلق مجال للتنافس بين مشتركي «مدرسة» بما يزيد ارتباطهم بالعلوم الحديثة ويساهم في النهوض بالتعليم في العالم العربي وجسر الهوة بين المناهج التعليمية العربية وغيرها على مستوى العالم خاصة في مواد العلوم والرياضيات، لمواكبة التقدم في أفضل المناهج الدراسية على مستوى العالم، وتمكين ملايين الطلبة العرب تعليمياً خاصة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لما فيه إرساء دعائم اقتصاد متقدم قائم على المعرفة والابتكار.

ويشار إلى أن أكثر من 50 مليون طالب عربي سوف يحظون بفرصة الاستفادة من «مدرسة» التي تقدم 5000 درس تعليمي بالفيديو، تم إعدادها وإنتاجها، لتكون متاحة لهم بشكل مجاني ومفتوح.

مصر الصورة : موقع مبادرات الشيخ محمد بن راشد

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