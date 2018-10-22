ماراثون في نيودلهي ضد الضباب الدخاني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

استخدم منظمو سباق نصف ماراثون نيودلهي موجات الراديو فائقة التردد (يو.إتش.إف) في محاولة لمكافحة الضباب الدخاني بالمدينة VIZ وهو أسلوب تجريبي يأمل المنظمون أن يحسن نوعية الهواء في العاصمة الهندية.

وحاول المنظمون أيضا التخلص من الأتربة العالقة في مسار السباق وبينها أبخرة المناجم برش بخار الماء من ارتفاع 20 قدما.

وتضم الهند أكثر 14 مدينة تلوثا في العالم. وفي العام الماضي تسبب الدخان المنبعث من حرق مخلفات المحاصيل الزراعية وآلاف من الألعاب النارية في سحابة سامة غطت نيودلهي وجزءا كبيرا من شمال الهند.

وحذر رئيس حكومة المدينة أرفيند كيجريوال من أن العاصمة تواجه نفس المصير هذا العام إذا لم تتخذ حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند برئاسة ناريندرا مودي مزيدا من إجراءات مكافحة التلوث.

وبعد أن طالب خبراء صحة بإلغاء نصف الماراثون العام الماضي قرر المنظمون التبكير بالموعد هذا العام إلى أكتوبر تشرين الأول بدلا من نوفمبر تشرين الثاني الذي سيشهد مهرجان ديوالي الذي تطلق فيه الألعاب النارية.

وشملت أساليب المكافحة استخدام موجات يو.إتش.إف لإزالة التلوث من جسيمات يبلغ حجمها 2.5 ميكرون فقط تسمى بي.إم2.5 - وهي أصغر حوالي 30 مرة من شعرة الرأس - وهو ما يسمح لها بالتوغل في الرئتين مما يضر بالجهاز التنفسي.

وقال فيفيك سينغ وهو مدير إداري بشركة بروكام إنترناشونال راعية السباق "إنه يوم عظيم، السماوات صافية، ولا حوادث ناجمة عن التلوث لمتسابقينا وعددهم 35 ألفا".

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