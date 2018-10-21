طيارات إناث لأول مرة بالخطوط الجوية الماليزية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كسرت ثلاث نساء الحالة النمطية من خلال السعي لتحقيق أحلامهن ليصبحن أول دفعة من الطيارين الإناث مع الخطوط الجوية الماليزية.

و قال مسؤولون في الخطوط الجوية الماليزية إن الطيارات خرقن القاعدة بعد أن كان معظم النساء في الطيران يخترن العمل كمضيفات أو موظفين على الأرض.

ووفقاً لتقديرات الطيارين في الجمعية الدولية للنساء في عام 2017 من أصل 000 130 من الطيارين في العالم، لم يكن هناك سوى 3000 (3 في المائة) من الطيارين الإناث.

الكابتن ماك (50 عاما) الذي كانت تحلق لمدة 25 عاما، قال "تحليق طائرة ليست مهمة سهلة بالنسبة للنساء ولكن هذا هو عصر جديد حيث النساء تشق طريقها إلى القطاعات التي كانت في السابق حكرا على الرجال".

وتقول وإنغ وين شيان إنها لا تجد مشكلة في التلاؤم مع زملائها الذكور في قطاع الطيران ولا تعتبرها وظيفة براقة ولكنها مهنة وحرفة.

أما نور هداية ، 21 عاما فقالت " العمل الطيار المتدرب مع الخطوط الجوية الماليزية منذ ديسمبر 2017 ، كان مستوحى من والدها الذي يعمل أيضا طيارا".

و أضافت هداية "لقد نشأت في أبو ظبي، حيث يوجد أبي بعد تخرجي من المدرسة الثانوية في عام 2013، عدت إلى ماليزيا وتوجهت إلى مدرسة طيران في ملقا.

المزيد:

قصة نجاح أول سيدة إماراتية برتبة طيار