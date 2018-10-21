شاب أردني يستلهم أفكار أجداده لصنع مجسمات فنية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد )
شاب أردني في متم عقده الثاني، يبدع في تصميم مجسمات يدوية للسيارات والدراجات، في قالب فني إبداعي، يقول إنه في ذلك يستلهم تجارب الأكبر منه سنا في قرية أهله القديمة.
خالد نواصرة، شاب يافع ذو الثامنة عشرة، يعيش في منطقة غَوْرِ جنوب الأردن، يخصص أغلب وقته لتصميم مجسمات فنية للسيارات والدراجات، يستخدم فيها أسلاكا حديدية.
ويقول نواصرة، إنه يستلهم في تصاميمه الفنية اليدوية، من تجارب الأجيال الأكبر منه سنا، ويعيد تاريخا قديما في قريته.
وأضاف قائلا :"في ذلك الوقت لم تكن هناك ألعاب، لذا اعتادوا أهل قريتناعلى اللعب بمثل هذه المجسمات.. أتذكر رؤيتي لكبار السن وهم يفعلون ذلك حتى ولو كانوا بالغين، فإنهم ما زالوا يفعلون ذلك".
نواصرة الذي أتم دراسته الثانوية، يصل به الاعتكاف لصنع مجسم سيارة واحدة، مدة يومين كاملين. وقد تطول المدة حسب التعقيدات الفنية للمجسمات.
شعبية نواصرة، لم تظل حبيسة لقريته، فمنذ اكتشاف موهبته لأول مرة، شارك على صعيد المعارض الفنية في الأردن.
ويبيع جسماته تصميماته في بعض الأحيان بأسعار تصل إلى مئة دولار للتصميم الواحد، لكن نواصره، الذي يعيش جنوب الأردن، يقول إن أكبر عائق أمامه، يتمثل في تسويق منتجاته.
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