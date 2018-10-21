شاب أردني يستلهم أفكار أجداده لصنع مجسمات فنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد )

شاب أردني في متم عقده الثاني، يبدع في تصميم مجسمات يدوية للسيارات والدراجات، في ‏قالب فني إبداعي، يقول إنه في ذلك يستلهم تجارب الأكبر منه سنا في قرية أهله القديمة. ‏

خالد نواصرة، شاب يافع ذو الثامنة عشرة، يعيش في منطقة غَوْرِ جنوب الأردن، يخصص ‏أغلب وقته لتصميم مجسمات فنية للسيارات والدراجات، يستخدم فيها أسلاكا حديدية. ‏

ويقول نواصرة، إنه يستلهم في تصاميمه الفنية اليدوية، من تجارب الأجيال الأكبر منه سنا، ‏ويعيد تاريخا قديما في قريته. ‏

وأضاف قائلا :"في ذلك الوقت لم تكن هناك ألعاب، لذا اعتادوا أهل قريتناعلى اللعب بمثل ‏هذه المجسمات.. أتذكر رؤيتي لكبار السن وهم يفعلون ذلك حتى ولو كانوا بالغين، فإنهم ما ‏زالوا يفعلون ذلك".‏

نواصرة الذي أتم دراسته الثانوية، يصل به الاعتكاف لصنع مجسم سيارة واحدة، مدة يومين ‏كاملين. وقد تطول المدة حسب التعقيدات الفنية للمجسمات. ‏

شعبية نواصرة، لم تظل حبيسة لقريته، فمنذ اكتشاف موهبته لأول مرة، شارك على صعيد ‏المعارض الفنية في الأردن.‏

‏ ويبيع جسماته تصميماته في بعض الأحيان بأسعار تصل إلى مئة دولار للتصميم الواحد، ‏لكن نواصره، الذي يعيش جنوب الأردن، يقول إن أكبر عائق أمامه، يتمثل في تسويق ‏منتجاته.

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