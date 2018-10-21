افتتاح المعرض الدولي الكبير للفن المعاصر في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، افتتاحَ المعرضِ الدولي الكبير للفن المعاصر، الذي يُعد أحد أكبر المعارض الفنية في العالم، ويشارك فيه عدد كبير من مشاهيرِ فنونِ النحت والتركيب والصور الفوتوغرافية واللوحاتِ الزيتية، الذين حشدوا أعمالهم في القصرِ الكبير بالعاصمة الفرنسية.

ويشهد معرض هذا العام، مشاركة حوالي مئتين من أجمل المعروضات الفنية، في اكثر من عشرين دولة ينتظرها هواة جمع التراث من العالم

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