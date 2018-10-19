دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بوينس آيرس.. في صور

أخبار الأن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (AP)

اختتمت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة للشباب المقامة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس التي خاض غمار منافساتها و"ابتكاراتها" أكثر من 4 آلاف رياضي ومؤّثر و"قيادي" تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة.

ونشرت وكالة "AP" مجموعة صور تُظهر الرياضات الجديدة التي اعتمدت في هذه المناسبة، منها التسلّق والكرة بالـ "رولر" والكاراتيه، فضلاً عن اختصاصات ومنافسات في دراجات الـ "بي إم أكس" (الأسلوب الحر) وركوب الأمواج وكرة اليد الشاطئية والجمباز الخماسي والبهلواني، عاكسة شغف جيل جديد. كما تعدّ الدورة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين، فللمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية يشارك العدد ذاته من الرياضيات والرياضيين ويتبارون في 32 لعبة، منها ما يدخل ساحة الاختبار النهائي قبل اعتماده في الدورة الأولمبية "طوكيو 2020" (التسلّق، دراجات بي إم أكس والكاراتيه)، علماً أن إضافات على برنامج طوكيو كانت جزءاً من "أولمبياد الشباب" في نسختيْه السابقتين، من دون أن ننسى "الألعاب الإلكترونية" ورياضات ميكانيكية (الكارتنغ).



فمثلاً، تُعدّ كرة السلة على 3 X 3 ابتكاراً خاصاً بالنسخة الأولى التي نظمت في سنغافورة العام 2010، وأُدرجت ضمن برنامج طوكيو. وفي بوينس آريس، نظّمت مسابقة الـ "سكيت بورد" في المتنزه الحضري وفق مفهوم سيُعتمد مجدداً خلال ألعاب 2020.

وتميزت الألعاب ببرنامج "صناع التغيير الشباب"، ويؤدّي هذا الدور 81 شابة وشاباً بهدف دعم الرياضيين الواعدين وإلهام مجتمعاتهم الخاصة من خلال تجاربهم. كما تبرز مبادرة "لعبة الصرافين" التي تحتفي بإنجازات هذه الفئة العمرية من خلال الرياضة وتشجيع أفرادها على مشاركتهم مع آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتوفّر لهم "الأولمبية الدولية" الأدوات الرقمية لإنتاج المحتوى الخاص بهم.



وأطلقت اللجنة المنظمة لـ "بوينس آريس 2018" حملة "جعل الرياضة متاحة للجميع"، متيحة لحوالى 200 ألف تلميذ تجربة ألعاب ونشاطات مجاناً في مناطق عدة من المدينة، فضلاً عن اكتشاف مليون آخرين نشاطات تعليمية وبدنية.

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