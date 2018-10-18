الصين تفتتح أطول جسر بالعالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تفتتح الحكومة الصينية، الثلاثاء المقبل جسرا عملاقا يبلغ طوله 55 كيلومترا، يعد أطول ممر بري يعبر البحر في العالم.



ويربط الجسر 3 مدن مركزية، تبعد كل منها عن الأخرى ساعة قيادة واحدة بالسيارة، ومن المتوقع أن يعزز الجسر التنمية الاقتصادية والسياحية في هونغ كونغ التي استثمرت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي في المشروع.



ويعمل 800 مسؤول جمارك وهجرة في محطة تحكم هونغ كونغ على الجسر، التي ستكون على متن جزيرة صناعية مساحتها 130 هكتارا شمال شرقي مطار هونغ كونغ الدولي.

ويسهم الجسر في تخفيض وقت التنقل بين المدن الكبيرة بشكل ملحوظ، وتنخفض الحركة بين ميناء كواي تشونغ في هونغ كونغ إلى مدينة زوهاي من 3 ساعات ونصف الساعة إلى ساعة وربع فقط، كما تستغرق الرحلة بين مطار هونغ كونغ الدولي ومدينة زوهاي 45 دقيقة فقط مقابل 4 ساعات كانت تستغرقها في الطرق العادية.

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