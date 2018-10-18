الارتباط بإمرأة جميلة يقصر العمر هكذا اكدت دراسه حديثة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



الارتباط بإمرأة جميلة يقصر العمر هكذا اعلنت دراسة غريبة من نوعها، كشفت ان ارتباط الرجل بإمرأة جميلة يقصر من عمره ، واشار باحثون من جامعة فلنسيا الاسبانية الى ان وجود الرجل مع امرأة جميله بمفردها، ولمدة خمس دقائق، يحفز افراز هرمون الكورتيزول لدى الرجال و إذ تزيد معه إحتمالات إصابة الرجل بأمراض القلب والسكري وإرتفاع الضغط الدموي.

دراسة اخرى في ذات الجانب، اشرف عليها باحثون، فيما أفادت بأن النساء اللواتي حصلن على 14 من 20 كمعدل للجمال، و أصبحن ارامل، وبعد فترة قصيرة من بدء حياتهن الزوجية، ومن جانب اخر عاش ازواج النساء الاقل جمالا بنسبة اكثر، تراوحت بين 20 و30 فى المئه.

وكان من اهم نتائجها، ان 80 في المئة من الرجال يعانون من جمال زوجاتهم ويتحملون عبئ نفسي كبير، ما يجعلهم عرضة للاصابة بامراض عصريه عديدة كالسكر وإرتفاع ضغط الدم.

وقد شملت عينة الدراسة الإسبانية اكثر من 3500 رجل كانوا قد تزوجوا بجميلات.

وفي سياق متصل حذرت دراسة طبية حديثة ايضا من أن تعرض الفتاة للإجهاد والتوتر فى مرحله الطفوله يدفعها نحو البدانه وإكتساب المزيد من الوزن فى مرحله البلوغ والكبر.

وقد وجدت الدراسة, المنشورة في العدد الاخير من مجلة " العلوم الاجتماعيه والطب على الأنترنت ان الاجهاد في مرحله الطفولة يؤدى الي زياده الوزن فىي مرحله البلوغ والكبر بين جنس الرجال .

واكدت الباحث " هوى ليو" استاذ علم الأجتماع فى كلية الطب جامعه "ميتشيجان " الأمريكيه ان تلك النتائج تضيف إلى فهمنا كيفية أن الضغوط والاجهاد فى مرحله الطفوله تكون السبب الرئيسى وراء زياده الوزن على المدى البعيد بين الرجال و النساء .

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