أين يضع الأثرياء أموالهم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "نيو ورلد وايلث"، وهي شركة تتعقب المليونيرات والمليارديرات، بعض الأفكار حول كيفية استثمار الأثرياء في الإمارات أموالهم لزيادة ثرواتهم.

وعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت دولة الإمارات زيادة كبيرة في عدد السكان من الأغنياء، وبناءً على أحدث الإحصائيات، فإن 88،700 مليونير على الأقل يعيشون في الإمارات، وهؤلاء الأثرياء يقدر مجموع أصولهم الصافية بنحو 470 مليار دولار، ويمثل أكثر من نصف (51%) من إجمالي الثروة الخاصة المملوكة في دولة الإمارات.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الأثرياء في البلاد، الذين يملك كل منهم أصول صافية لا تقل عن مليون دولار (3.6 مليون درهم) لا يضعون الجزء الأكبر من أموالهم في متناول اليد، وبدلاً من ذلك، يحتفظون بها في مكان آخر، إما عن طريق الاستثمار في شركة أو شراء منزال ثاني في وجهات شعبية مثل نيويورك أو لندن، أو شراء الأسهم والذهب والسلع الأخرى.

ووجدت New World Wealth أن أصحاب الملايين يحتفظون بأكبر نسبة من ثرواتهم (26 في المائة) في الأصول غير السائلة، مثل المصالح التجارية،

كما يستثمرون ما يعادل 24 في المائة من ثرواتهم في الأسهم،

تليها شقق أو الفلل أو العقارات (23 في المائة)، بحسب غلف نيوز.

ولا يحتفظ الأثرياء في الواقع سوى بمبلغ ضئيل جدا (حوالي 16 في المائة) في حسابات نقدية أو مصرفية،

وكذلك في استثمارات بديلة (11 في المائة)، بما في ذلك منتجات الأسهم الخاصة للسلع والمنتجات المهيكلة والمقتنيات.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الأثرياء لديهم اهتمام كبير بالاستثمار العقاري، وبين الأجانب الذين ينجذبون إلى عقارات دبي،

أنفق المستثمرون الهنود ما مجموعه 5،9 مليار درهم في قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام.

وبشكل عام، استمر

المواطنون الإماراتيون في مقدمة قائمة أكثر المستثمرين، حيث اشتروا عقارات بقيمة 6.8 مليار درهم،

في حين اشترى مواطنو المملكة العربية السعودية عقارات بقيمة 3.7 مليار درهم.

ولكن فيما يتعلق بالصناعات التي اكتسب منها أصحاب الملايين ثروتهم، فقد برز ما لا يقل عن ثلاثة قطاعات وعلى رأس القائمة قطاع الخدمات المالية والمهنية، الذي يضم البنوك وشركات المحاماة والشركات الاستشارية ومديري الصناديق ومديري الثروات، يليه قطاع النفط والغاز والمواد الأساسية والعقارات والبناء.

الصناعات الرئيسية التي اكتسب فيها أصحاب الملايين في الإمارات ثرواتهم:

الخدمات المالية والمهنية: 18%

النفط والمواد الأساسية: 15%

العقارات والإنشاءات: 10%

متنوع: 9%

النقل والخدمات اللوجستية: 8%

التكنولوجيا والاتصالات: 7%

الرعاية الصحية: 7%

الفنادق والترفيه: 6%

التجزئة والأزياء: 6%

اخرى: 5%

التصنيع: 4%

سلع استهلاكية: 3%

الوسائط: 2%



طريقك إلى الثروة يبدأ من هنا

وجدت دراسة New World Wealth أن الأثرياء في الامارات العربية المتحدة ، الذين يملك كل منهم أصول صافية لا تقل عن مليون دولار (3.6 مليون درهم) لا يضعون الجزء الأكبر من أموالهم في متناول اليد، وبدلاً من ذلك، يحتفظون بها في مكان آخر، إما عن طريق الاستثمار في شركة أو شراء منزال ثاني في وجهات شعبية مثل نيويورك أو لندن، أو شراء الأسهم والذهب والسلع الأخرى.

ووجدت New World Wealth أن أصحاب الملايين يحتفظون بأكبر نسبة من ثرواتهم (26 في المائة) في الأصول غير السائلة، مثل المصالح التجارية، كما يستثمرون ما يعادل 24 في المائة من ثرواتهم في الأسهم، تليها شقق أو الفلل أو العقارات (23 في المائة)، بحسب غلف نيوز.

ولا يحتفظ الأثرياء في الواقع سوى بمبلغ ضئيل جدا (حوالي 16 في المائة) في حسابات نقدية أو مصرفية، وكذلك في استثمارات بديلة (11 في المائة)، بما في ذلك منتجات الأسهم الخاصة للسلع والمنتجات المهيكلة والمقتنيات.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الأثرياء لديهم اهتمام كبير بالاستثمار العقاري، وبين الأجانب الذين ينجذبون إلى عقارات دبي، أنفق المستثمرون الهنود ما مجموعه 5،9 مليار درهم في قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام.



وبشكل عام، استمر المواطنون الإماراتيون في مقدمة قائمة أكثر المستثمرين، حيث اشتروا عقارات بقيمة 6.8 مليار درهم، في حين اشترى مواطنو المملكة العربية السعودية عقارات بقيمة 3.7 مليار درهم.

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