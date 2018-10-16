مدرسة .. أول منصة الكترونية تعليمية عربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( جمال لعريبي)

"مدرسة" أول منصة عربية للتعليم الإلكتروني وهي الثمرة الأولى لمبادرة "تحدي الترجمة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العام الماضي لتعريب 5000 فيديو تعليمي بواقع 11 مليون كلمة بالاستناد إلى مناهج تعليمية متميزة.

اكثر من خمسة الاف درس تعليمي بالفيديو بشكل مجاني ...مدرسة هو اسم المنصة التعليمية الالكترونية التي اطلقها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لسد الفجوة التعليمية في الوطن العربي كاحد الحلول الموجهة لاكثر من خمسين مليون طالب في الوطن العربي .

مناهج تعليمية متميزة ، شارك في اعدادها معلمون و مترجمون و متطوعون لخدمة امة اقرأ والسعي الى توفير منصات تساعد الطلاب الى فهم الدروس من خلال فيديوهات مبسطة

وتضم الخطة المستقبلية لمنصة «مدرسة» إثراء محتواها بمساقات تعليمية جديدة تشمل اللغة العربية والبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء للنهوض بالمستوى التعليمي في الوطن العربي.

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