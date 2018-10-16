السعودية تستضيف عروض ديزني ومارفل وسيرك دو سولي قريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا ناشينوال)

ستستضيف السعودية عروض ديزني ومارفل وسيرك دو سولي في الأشهر المقبلة حيث تطور صناعة الترفيه في المملكة للمساعدة في إعادة توجيه الإنفاق السياحي في الداخل وجلب الزوار الأجانب إلى المملكة.

وتهدف البلاد التي ستنظم حوالي 5000 حدث هذا العام وحده ، إلى استثمار ما يقارب الـ 16.5 مليار ريال من الإيرادات وخلق 70،000 وظيفة في قطاع الترفيه بحلول عام 2030 ، بحسب الرئيس التنفيذي المعين حديثًا في لجنة الترفيه العام .

وتسعى المملكة إلى مضاعفة الإنفاق على الترفيه داخل المملكة من 3 في المائة إلى ٦ في المائة من ميزانية الأسرة المعيشية في الفترة نفسها.

وتنفذ السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك - إصلاحات اقتصادية واجتماعية في الوقت الذي تفتح فيه اقتصادها للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد استضافت المملكة بالفعل حفلات موسيقية من قبل الفنانين الغربيين مثل نيللي وياني ، وأعلنت عن خطط لإقامة دار للأوبرا ، ورفعت حظرا دام 30 عاما على دور السينما وسمحت للنساء بقيادة السيارة في وقت سابق من هذا العام.

يهدف تطوير صناعة الترفيه المحلية إلى إعادة توجيه تدفق الإنفاق السعودي في الخارج إلى المملكة. ويعتبر هذا القطاع الجديد جزءًا من خطة الرؤية الاقتصادية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الإيرادات غير النفطية وتطوير المجتمع وخلق فرص عمل للشباب السعودي.

اقرأ أيضاً :

تعرف على أبرز الأفلام التي ستعرض في سينما السعودية بأكتوبر

أول حديقة ترامبولين للنساء في السعودية