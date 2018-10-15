كارلوس يظهر في لوفر أبوظبي.. فما أسباب الزيارة ؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلس أبوظبي الرياضي)

مع بدء العد التنازلي لموعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، و60 يوما تفصلنا عن المنافسات الشيقة، وجه النجم البرازيلي روبرتو كارلوس دعوة مفتوحة للجماهير لحضور مباريات إحدى أهم بطولات الأندية على مستوى العالم في ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال زيارة قام بها أسطورة كرة القدم العالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتحفيز عشاق الكرة لمشاهدة نخبة لاعبي العالم يتنافسون على أغلى الألقاب.

ويعد الأسطورة البرازيلية أحد أشهر المدافعين في مركز الظهير الأيسر على مر الزمن، وحفلت مسيرته الاحترافية بـ 800 مباراة لعب خلالها مع نخبة الأندية العالمية في ثلاث قارات مختلفة.

وأكد النجم البرازيلي أن بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 التي تقام في الفترة من 12 - 22 ديسمبر تمثل فرصة رائعة لمحبي كرة القدم حول العالم لمتابعة كوكبة من أفضل اللاعبين والأندية التي تهدف إلى التربع على عرش أندية العالم. وقال: "تمتلك دولة الإمارات بنية رياضية تحتية متطورة، وستجري المنافسات على أرض اثنين من الملاعب عالمية المستوى، وهو ما سيساهم في تعزيز نجاح البطولة والخروج باستضافة استثنائية رائعة بكل المعايير".

وفاجأ روبرتو كارلوس الفائز بلقب كاس القارات مرتين (الاسم السابق لبطولة كأس العالم للأندية) مع فريق ريال مدريد، عشاق الكرة من مختلف الجنسيات والأعمار بظهوره في ’ياس مول‘ ومتحف اللوفر في أبوظبي.

وأضاف: "لقد مثّل التواجد في بطولات الأندية العالمية والفوز بالألقاب مع فريقي تجربة خاصة جدا بالنسبة لي. أعتبر نفسي محظوظاً لمشاركتي في الفوز بكأس القارات مرتين خلال مسيرتي الكروية، وأدرك تماماً قيمة مثل هذه البطولات لا سيما كأس العالم للأندية بالنسبة للاعبين والجمهور". ويجسد هذا الحدث الفريد قمة المنافسات العالمية بين الأندية،

ويسعى الجميع فيها إلى تقديم أفضل ما لديهم، وخصوصا الفريق الملكي الذي يضع نصب عينيه نيل اللقب للمرة الثالثة، غير أنه سيواجه بلا شك مقاومة شرسة من أبطال القارات الأخرى الذين يسعون الى تحقيق اللقب"

وقال خلف الواحدي ممثل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018: "يسرنا استضافة أسطورة كروية مثل النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، سفير الفيفا وصاحب المسيرة الحافل بالالقاب والحضور اللافت الذي سحر الحاضرين في ’ياس مول‘، وسط تفاعل كبير مع الجماهير والمعجبين من كافة الأعمار في مشهد رائع".

وأضاف الواحدي: "يدرك كبار الكرة من أمثال روبرتو كارلوس أهمية البطولات المرموقة مثل كأس العالم للأندية. وستقدم نسخة هذا العام من البطولة فرصة فريدة من نوعها لمشاهدة منافسات قوية المستوى بين نخبة اللاعبين الذين يمثلون الفرق ابطال قارات العالم.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 في أبوظبي والعين بين 12 إلى 22 ديسمبر القادم، وتضم ستة فرق من حاملي ألقاب البطولات القارية، والتي تمثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم الكونكاكاف، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول، واتحاد أوقيانوسيا OFC، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، فضلاً عن النادي المضيف، نادي العين الإماراتي حامل الثنائية في الموسم الماضي.

مصدر الصور :محلس أبوظبي الرياضي

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