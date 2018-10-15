أول حديقة ترامبولين للنساء في السعودية

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

تُفتَتح قريبا بالعاصمة السعودية الرياض أولَ حديقة ترامبولين نسائية في العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعد الإطلاق الناجح لحديقة الترامبولين في جدة.

ويضم بارك الرياض الجديد الذي تبلغُ مساحته 3000 متر مربع، 80 ترامبولين متصل ووسادةٍ هوائيةٍ قابلةٍ للنفخ.

وقد لاقى هذه المشروعُ مؤخرا حملةَ توظيف في الرياض وصلت إلى 5000 تسجيل.

ويتماشى هذا المشروع مع إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، وهيئة الترفيه، لجعل المجتمع نابض بالحياة بخيارات ترفيهية مثيرة، وخيارات مصممة خصيصاً لاحتياجات المجتمع من جميع نواحي الحياة على مستوى المملكة”.



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