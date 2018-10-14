"رمي الفأس".. هواية جديدة للشباب الأمريكي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

تلقى لعبة "رمي الفأس" إقبالا كبيرا من قبل الشباب الأمريكي الباحث عن هوايات ترفيهية مختلفة وجديدة، وذلك بعد افتتاح صالة خاصة باللعبة في ولاية "كاليفورنيا"، مؤخرا. وتعمل هذه الصالة على تنظيم بطولات بين ممارسي "رمي الفأس" بحيث تستمر نحو ساعتين ونصف تحت إشراف المدرّبين المتخصصين.

يتم استعمال فؤوس مختلفة و ذلك حسب قدرة المشارك على الرمي. ويفضل الشباب زيارة الصالة لممارسة "رمي الفأس"، في أيام الميلاد وقبيل الزواج، بشكل خاص، للتخلص من الضغوط والمشاكل النفسية اليومية. فهي طريقة جيدة للإفراج عن التوتر في وقت يمكن للأنباء أن تجعل الناس يشعرون بالتوتر والقلق.

وقالت مديرة العمليات "كارلي تشالوم" التي تعرف باسم "سيفين" وهي لقب حصلت عليه بعد منافسة في معركة ملحمية خاصة "رمي الفأس يعطي الناس سببا وجيها لاخماد هواتفهم."

و تضيف أن "أحدث طلب حصلنا عليه هو حفلات الطلاق, لذلك لدينا مجموعات من النساء يدخلن للاحتفال بالطلاق بدلا من البكاء بسببه. يأتون هنا للترفيه عن أنفسهم". وقالت كذلك أن "السؤال الأكثر شيوعا الذي نتلقاه هو عن امكانية وضع صورة مكان الهدف؟".

توضح "كارلي" أن معظم ممارسي لعبة "رمي الفأس"، يتشكلون من مجموعات تفضل تنظيم نشاطات ترفيهية مشتركة، مضيفًة: "يزورون الصالة خلال أيام الميلاد وحفلات توديع العزوبية، حيث يعيشون تجربة فريدة وممتعة للغاية".

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