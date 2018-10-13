فيراري من الذهب في مزاد بلندن

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (وكالات)

تُعرض سيارة فيراري الذهبية الفريدة من نوعها يوم الخميس المقبل، في مزاد سوذبيز بلندن المعرض المخصص بأكمله للمعروضات المصنوعة من الذهب.



المزاد سيأخذ جامعي الأعمال الفنية في رحلة عبر الحضارات العظيمة في العالم، وسيشكل المزاد منافسة لصناعة الذهب بين الفنانين والحرفيين، والتماثيل والمعروضات والفن المعاصر والنصوص التي تعود إلى قرون من الزمن، لتقديم صورة عن تاريخ منقطع النظير للمادة الطبيعية الأكثر إذهالاً وجاذبية.

المزاد المقام سيروي قصة المعدن الثمين من خلال أعمال فنية مختلفة من حقب زمنية متعددة؛ فهو رمز للسلطة والحالة الاجتماعية على مدى قرون وعبر القارات، وقد تم صهره وتشكيله ليكون مثالاً لكل ما هو جميل وراقٍ.

تم ترميم السيارة بالكامل وإضافة الديكور الداخلي مع أغلفة المقاعد بلون تيستا دي مورو الكستنائي البني المتميز، وسيتم عرض سيارة الفيراري 512 BB من عام 1977، للبيع بمبلغ بين 350 ألفاً 450 ألف جنيه استرليني.وتعدّ هذه السيارة التي سيتم بيعها من قبل «آر إم سوذبيز» أحد أكثر السيارات التي ستُعرض في المزادات ندرةً.

وقد تم ترميم السيارة بحرفية عالية وربما تكون أحد أكثر سيارات الفيراري من طراز بيرلينيتا بوكسر جاذبية وطلباً في السوق في أي مكان في العالم. وسيكون المزاد أول عملية بيع لمعروضات الذهب عبر الإنترنت، كما سيتم عرض البث الحي للمزاد.

مصدر الصورة: البيان

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