ضيوف زفاف الأميرة يوجيني يكسرون البروتوكول وينشرون صورا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

رغم القواعد الأمنية الصارمة فى زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة الإليزابيث إلا أن ضيوف الحفل كسرو البروتوكول وقاموا بمشاركة صور الحفل من داخل القصر وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وبحسب صحيفة "دايلى ميل" فإن الترتيبات الأمنية لحفل الزفاف كانت تفرض ألا يتم مشاركة أى صور للحفل على السوشيال ميديا سواء كانت مواقع أو تطبيقات موبايل، وعلى الرغم من ذلك ظهرت صور للمطرب ريكى مارتن والممثلة ليف تايلر وحتى عارضة الأزياء كيت موس، وكلها لقطات تم تصويرها بالهواتف المحمولة وبشكل غير رسمى وتعطى لمحة عن الجزء الذى لم تتم إذاعته من حفل الزفاف داخل قلعة ويندسور.

كذلك قام الحضور بمشاركة النكات والحوارات التى جرت فى الحفل، منها أن والد العروس الأمير أندرو أمر كلبه جاك بترك الكرسى، ولكن العريس جاك بروكسبانك هو من قام وفر هاربا من الغرفة.

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