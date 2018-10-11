بدء العد التنازلي لأطول رحلة طيران في العالم بلا توقف

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (بي بي سي)

تُقلع أطول رحلة طيران تجارية دون توقف في العالم، لأول مرة، اليوم الخميس، حيث تبدأ شركة الخطوط الجوية السنغافورية في تشغيل خدمة المسافات الطويلة، من مطار شانغي إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيويورك، وهي رحلة تستغرق نحو 19 ساعة وتغطي 10،400 ميل.

وستستخدم هذه الرحلة طائرة إيرباص A350-900ULR طويلة المدى، والتي سيتم تهيئتها لنقل 161 مسافرا، "67 في درجة رجال الأعمال و 94 في درجة الاقتصاد المميز" مع مساحة مريحة.

لا توجد مقصور درجة اقتصادية قياسية على متن الطائرة، خوفًا من أن تكون ضيقة للغاية خاصة مع تلك الرحلات الطويلة، وفي غضون ذلك، سيعمل أربعة طيارين يعملون بالتناوب على سطح الطائرة.

يُذكر أن حاملة الرقم القياسي الجاري لأطول رحلة طيران، هي شركة الخطوط الجوية القطرية، مع خدمة لمدة 17 ساعة و20 دقيقة من أوكلاند في نيوزيلدا إلى الدوحة.

وتُعد هذه الرحلة أطول قليلاً من الرحلة التي تقلع من مدينة بيرث في أستراليا إلى لندن بدون توقف، التي تديرها شركة كانتاس الأسترالية، التي تغطي 9000 ميل وتستغرق 17 ساعة 20 دقيقة.

وستكون الخطوط الجوية السنغافورية، هي أول شركة طيران في العالم تقوم بتشغيل طائرة "A350-900ULR" ، بسبع خطوط جوية مع شركة إيرباص.

ويقال إن الطائرة "A350-900ULR"، مصممة لتجربة سفر أكثر راحة مع ميزات إضافية، مثل السقوف العالية، والنوافذ الكبيرة، والجسم العريض، والكابينة الهادئة، وفي الوقت نفسه ، تم تصميم هيكلها من الكربون، بحيث يسمح بتحسين جودة الهواء بسبب ارتفاع مستوى الكابينة والرطوبة .

سيستخدم أول طائرتين من طراز ""A350-900ULR لإطلاق رحلات من سنغافورة إلى نيويورك، بينما سيتم استخدام الطائرات اللاحقة من سنغافورة إلى لوس أنجلوس، التي ستبدأ في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وتستغرق 17 ساعة و 20 دقيقة، بالإضافة إلى رحلات من سنغافورة إلى سان فرانسيسكو.

سيتم تقديم قائمة "المأكولات الصحية"، للمسافرين على متن الطائرة، الخميس، من سنغافورة إلى نيويورك، وقد دخلت الشركة السنغافورية في شراكة مع العلامة التجارية "كانيون رانش"، لتطوير ما وصفته بقوائم الطعام التي "تركز على التغذية الصحية" للمساعدة في النوم.

وعلى الرغم من أن شركة الخطوط الجوية السنغافورية لم تكشف عن خدمة الطعام الكاملة المعروضة ، فقد كشفت عن قائمة من العينات، وستشمل فاتح الشهية سلطة "ceviche" والجمبري وطبق lavosh"" مع البرتقال الطازج، والخيار، والجريب فروت ، والكزبرة، والبصل الأخضر والفلفل.

الطبق الرئيسي هو الدجاج المقلي وكوبارديلي كوسا، يضُم الكوسا، والمعكرونة، والبارميزان، والطماطم مطهو ببطء ، والليمون وصلصة الريحان.

تعمل شركة "Canyon Ranch" أيضًا مع شركة الطيران لوضع استراتيجيات للنوم، والتي سيتم تمريرها لمساعدة العملاء في جميع الكبائن في محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة على الرحلات الجوية.

تتضمن إحدى الاستراتيجيات وجود إعدادات إضاءة محددة على متن الطائرة لتوفير أجواء أفضل للراحة والاسترخاء، كما قام أخصائيو الفيزياء من Canyon" Ranch" بإنشاء برنامج لتمارين التمدد لتعزيز الاسترخاء، والتي توفر الترفيه على متن الطائرة.

وفي الوقت نفسه ، سيكون هناك أكثر من 1200 ساعة من الأفلام والتلفزيون للمشاهدة للحفاظ على متعة العملاء، ومع ذلك، فإن تذاكر الخدمة غير رخيصة فتبدأ الأسعار الاقتصادية المميزة من 1،639 جنيه إسترليني، بينما تبدأ درجة رجال الأعمال من 3،689 جنيه إسترليني.

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